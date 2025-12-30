Julio Velarde sí cuenta con bachiller, doctorado y magíster en economía

LO FALSO:

Julio Velarde no tiene ni bachiller, título, doctorados y cursos internacionales.

LO VERDADERO:

La Sunedu reporta que Velarde tiene bachiller en ciencias económicas; además, instituciones internacionales y nacionales, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presentan al director del BCRP como titulado y doctorado en la Universidad de Brown, Estados Unidos.

Por las redes sociales, se ha viralizado un banner que supuestamente revela que Ramón Ramírez Erazo encontró que Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, no cuenta con ningún estudio superior sobre economía; esto significa bachiller, magíster, doctorados; y que incluso no tiene grados en la Universidad de Brown y que tampoco maneja PC ni econometría. No obstante, se trata de una falsa narrativa.

Sunedu e instituciones internacionales muestran grados académicos de Velarde

Para corroborar las afirmaciones del viral sobre los grados de estudios superiores de Julio Velarde, realizamos una consulta de información pública a la Sunedu. En efecto, el resultado arrojó que el presidente del BCRP es bachiller en ciencias especializadas en Economía por la Universidad del Pacífico.

En ese sentido, consultamos con otras instituciones, organismos e instancias internacionales sobre sus estudios y carrera como profesional.

La Fundación Euroamérica, señala en su hoja de autor de Julio Velarde que realizó una maestría en artes de Economía en la Universidad de Brown (Estados Unidos) en 1977; al siguiente año, y en la misma universidad, realizó su doctorado en economía. En 1990, culminó sus estudios avanzados de economía en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania, en 1990.

La misma información obtenemos en las notas de prensa de la Universidad Nacional San Marcos sobre Julio Velarde, universidad donde le fue concedido un reconocimiento honoris causa; al igual que en el portal del diario nacional El Peruano. La página de biografías de la BCRP también menciona estos grados de estudios superiores en su hoja de presentación.

¿Quién es Ramón Ramírez Erazo?

El Dr. Ramón Ramírez Erazo es un investigador principal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero también fue un político que intentó ser congresista en 4 oportunidades desde 1990 con cuatro partidos distintos, como Izquierda Unida (1990), Movimiento Cívico Nacional de Obras (1995), Fonavistas del Perú (2011) y último con Unión por el Perú (2021).

En su hoja de estudios se observa que es bachiller en derecho (1979) y economía (2000), con licenciamiento en ambas; tiene doctorados en Derecho y ciencia política, además de educación.

En su página oficial de Facebook, se muestra crítico de Julio Velarde sobre sus decisiones ante el panorama internacional, como la desvalorización del dólar y el aumento del valor del sol. Sin embargo, también recalca activamente de que el economista Velarde solo ha optado por el bachiller de ciencias económicas, más no otros estudios superiores.

Conclusión

Instituciones como la Sunedu, la Universidad Nacional de San Marcos, la Fundación Euroamérica y El Peruano, presentan a Julio Velarde con estudios superiores, como bachiller, título, doctorados y cursos especializados en economía. Si bien la Sunedu solo registra el bachiller del director del BCRP, otras instituciones confirman los otros méritos estudiantiles e investigadores. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

