Los distintos gremios de Petroperú se sumarán a la paralización que inicia este lunes. | John Reyes

Representantes del Ejecutivo se reunieron de urgencia con dirigentes de los 12 sindicatos de trabajadores de Petroperú y congresistas de diversas bancadas, buscando desactivar el paro de 72 horas anunciado para el lunes 19 de enero.

La cita terminó sin anuncios por el lado del Gobierno, pero sí con la ratificación de la medida de fuerza por el lado de los gremios de la petrolera estatal, los cuales incluso dieron a conocer actos de presión desde los ministerios de Economía y Finanzas, y Energía y Minas.

Intransigencia del MEF

Según el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros, “luego de concluida la reunión con los ministros de Economía y de Energía y Minas, denunciamos la intención (de ambas autoridades) de que retrocedamos en el paro de 72 horas, medida de lucha que iniciará a las 00:00 horas del lunes 19 de enero”.

Y agregan que “la ministra Miralles, lejos de dialogar y debatir técnicamente, se mantuvo en una posición intransigente, con fundamentos inexactos y mentirosos, respecto a la medidas que realmente necesita Petroperú”.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X (ex Twitter), el mencionado frente de trabajadores denuncia que no se les permitió ingresar a la conferencia de prensa que dio luego el MEF y el Minem.

“Por lo tanto, nos mantenemos con (la decisión) de ir al paro nacional de 72 horas. Invocamos a la ciudadanía y trabajadores en general a rechazar el antipatriota DU 010-2025. ¡Viva Petroperú! ¡Petroperú se defiende, Petroperú no se vende!”.

Como se sabe, los trabajadores de la petrolera exigen la renuncia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, a quien acusan de ser la principal responsable de la crisis que atraviesa Petroperú.

Denuncian hostilización

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP), emitió un pronunciamiento en el que denuncia actos de hostilización por parte del Gobierno y algunos sectores políticos.

“Rechazamos de manera categórica expresiones de odio e incitaciones a la violencia que han circulado en el debate público, y exigimos responsabilidad en la comunicación pública. Ningún proceso de reorganización puede justificarse si se construye sobre el señalamiento y la deshumanización de quienes sostienen la operación diaria”, señalan.

Asimismo, aseguran que “el Decreto de Urgencia 010-2025 presenta cuestionamientos de constitucionalidad que deben ser evaluados por las instancias competentes. En esa línea, reiteramos nuestra posición de impulsar su derogatoria y/o revisión integral, en defensa de la legalidad, la institucionalidad y los derechos fundamentales vinculados al trabajo”.

La versión del Ejecutivo

En tanto, en la rueda de prensa, el MEF aseguró que la empresa estuvo cerca de ingresar a un proceso concursal. “Petroperú estaba al borde de la insolvencia, incluso con una demanda presentada por un acreedor y el riesgo de que una junta de acreedores se convierta en la nueva propietaria de la empresa”, afirmó la ministra Miralles.

En ese contexto, la funcionaria defendió la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025, y señaló que era la única alternativa para evitar la pérdida del control estatal. “No sacar ese decreto hubiera significado el riesgo de perder la empresa. Esta fue la única decisión responsable”, sostuvo.

Ahora bien, uno de los ejes del decreto es la reestructuración de Petroperú, proceso para el cual el Minem transferirá S/ 244 millones. Aunque los ministros evitaron hablar directamente de despidos, admitieron que se revisará la estructura interna de la empresa.