HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Trabajadores ratifican paro de 72 horas contra la privatización de Petroperú

Medida de fuerza inicia mañana lunes. Reunión con el MEF y el Minem terminó sin acuerdos. Gremios denuncian presión, actos de odio e incitaciones a la violencia en el discurso oficial.

Los distintos gremios de Petroperú se sumarán a la paralización que inicia este lunes.
Los distintos gremios de Petroperú se sumarán a la paralización que inicia este lunes. | John Reyes

Representantes del Ejecutivo se reunieron de urgencia con dirigentes de los 12 sindicatos de trabajadores de Petroperú y congresistas de diversas bancadas, buscando desactivar el paro de 72 horas anunciado para el lunes 19 de enero.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La cita terminó sin anuncios por el lado del Gobierno, pero sí con la ratificación de la medida de fuerza por el lado de los gremios de la petrolera estatal, los cuales incluso dieron a conocer actos de presión desde los ministerios de Economía y Finanzas, y Energía y Minas.

TE RECOMENDAMOS

PUERTO DE CHANCAY: ¿OPORTUNIDAD PARA EL PERÚ O RIESGO GEOPOLÍTICO ENTRE CHINA Y EE.UU.? | ECONOW

Intransigencia del MEF

Según el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros, “luego de concluida la reunión con los ministros de Economía y de Energía y Minas, denunciamos la intención (de ambas autoridades) de que retrocedamos en el paro de 72 horas, medida de lucha que iniciará a las 00:00 horas del lunes 19 de enero”.

PUEDES VER: La Refinería de Talara, el activo más valioso de Petroperú, en manos de privados antes del cambio de Gobierno, según ProInversión

lr.pe

Y agregan que “la ministra Miralles, lejos de dialogar y debatir técnicamente, se mantuvo en una posición intransigente, con fundamentos inexactos y mentirosos, respecto a la medidas que realmente necesita Petroperú”.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X (ex Twitter), el mencionado frente de trabajadores denuncia que no se les permitió ingresar a la conferencia de prensa que dio luego el MEF y el Minem.

PUEDES VER: Junta Nacional de Justicia evaluará destitución de Delia Espinoza en audiencia pública este 22 de enero

lr.pe

“Por lo tanto, nos mantenemos con (la decisión) de ir al paro nacional de 72 horas. Invocamos a la ciudadanía y trabajadores en general a rechazar el antipatriota DU 010-2025. ¡Viva Petroperú! ¡Petroperú se defiende, Petroperú no se vende!”.

Como se sabe, los trabajadores de la petrolera exigen la renuncia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, a quien acusan de ser la principal responsable de la crisis que atraviesa Petroperú.

Denuncian hostilización

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP), emitió un pronunciamiento en el que denuncia actos de hostilización por parte del Gobierno y algunos sectores políticos.

La Refinería de Talara es el activo más valioso de Petroperú y sería entregado a privados en junio.

La Refinería de Talara es el activo más valioso de Petroperú y sería entregado a privados en junio.

“Rechazamos de manera categórica expresiones de odio e incitaciones a la violencia que han circulado en el debate público, y exigimos responsabilidad en la comunicación pública. Ningún proceso de reorganización puede justificarse si se construye sobre el señalamiento y la deshumanización de quienes sostienen la operación diaria”, señalan.

Asimismo, aseguran que “el Decreto de Urgencia 010-2025 presenta cuestionamientos de constitucionalidad que deben ser evaluados por las instancias competentes. En esa línea, reiteramos nuestra posición de impulsar su derogatoria y/o revisión integral, en defensa de la legalidad, la institucionalidad y los derechos fundamentales vinculados al trabajo”.

La versión del Ejecutivo

En tanto, en la rueda de prensa, el MEF aseguró que la empresa estuvo cerca de ingresar a un proceso concursal. “Petroperú estaba al borde de la insolvencia, incluso con una demanda presentada por un acreedor y el riesgo de que una junta de acreedores se convierta en la nueva propietaria de la empresa”, afirmó la ministra Miralles.

PUEDES VER: Crece oposición social y política a la privatización de Petroperú: "Ni Fujimori se atrevió a tanto, nos dijo Martha Moyano"

lr.pe

En ese contexto, la funcionaria defendió la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025, y señaló que era la única alternativa para evitar la pérdida del control estatal. “No sacar ese decreto hubiera significado el riesgo de perder la empresa. Esta fue la única decisión responsable”, sostuvo.

Ahora bien, uno de los ejes del decreto es la reestructuración de Petroperú, proceso para el cual el Minem transferirá S/ 244 millones. Aunque los ministros evitaron hablar directamente de despidos, admitieron que se revisará la estructura interna de la empresa.

Notas relacionadas
Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

LEER MÁS
Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000

¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000

LEER MÁS
La Refinería de Talara, el activo más valioso de Petroperú, en manos de privados antes del cambio de Gobierno, según ProInversión

La Refinería de Talara, el activo más valioso de Petroperú, en manos de privados antes del cambio de Gobierno, según ProInversión

LEER MÁS
UNMSM: seminario reunirá expertos en economía y contará con el Premio Nobel Robert Aumann

UNMSM: seminario reunirá expertos en economía y contará con el Premio Nobel Robert Aumann

LEER MÁS
Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

LEER MÁS
Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

LEER MÁS
Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra gerente de cadena hotelera Costa del Sol por fraude tributario

Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra gerente de cadena hotelera Costa del Sol por fraude tributario

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Economía

Crece rechazo social y político a la privatización de Petroperú: "Martha Moyano nos dijo que ni Fujimori se atrevió a tanto"

Precio de combustibles HOY 16 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Emprendedoras de Gamarra alcanzan éxito con redes sociales: mayoría de sus ventas se dan en Tik Tok

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025