Ejecutivo no logra desactivar paro de Petroperú y admite que empresa estuvo al borde de la insolvencia. Foto: cortesía

Pese a la reunión sostenida con los 12 sindicatos de trabajadores de Petroperú y congresistas de diversas bancadas, el Ejecutivo no logró desactivar el paro nacional de 72 horas anunciado para el próximo 19 de enero. En paralelo, el Gobierno informó que la empresa estatal será sometida a un proceso de reestructuración organizacional, financiado con S/ 244 millones provenientes del Tesoro Público.

Durante la conferencia de prensa, el Ejecutivo reconoció la gravedad de la situación financiera de Petroperú y admitió que la empresa estuvo cerca de ingresar a un proceso concursal. “Petroperú estaba al borde de la insolvencia, incluso con una demanda presentada por un acreedor y el riesgo de que una junta de acreedores se convierta en la nueva propietaria de la empresa”, afirmó la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Millares.

En la misma línea, la titular del sector defendió la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025, al señalar que era la única alternativa para evitar la pérdida del control estatal. “No sacar ese decreto hubiera significado el riesgo de perder la empresa. Esta fue la única decisión responsable”, sostuvo.

Reestructuración con recursos públicos

Uno de los ejes centrales del decreto es la reestructuración organizacional de Petroperú, proceso para el cual el Ministerio de Energía y Minas transferirá S/ 244 millones. Aunque los ministros evitaron hablar directamente de despidos, admitieron que se revisará la estructura interna de la empresa.

“No se trata simplemente de una reducción de personal, sino de una reestructuración organizacional. Se tienen que revisar esquemas funcionales y la asignación de puestos para que la empresa genere valor”, indicó Luis Bravo, ministro de Energía y Minas.

Según detalló Bravo, Petroperú cuenta actualmente con alrededor de 2.600 trabajadores y 36 gerencias, una estructura que fue calificada como poco eficiente. “Una empresa que pretende ser funcional no puede operar con ese número de gerencias, menos aún en una etapa de crisis”, señaló.

ProInversión evaluará activos no estratégicos

Otro de los anuncios fue la participación de ProInversión en la evaluación de activos considerados no estratégicos. El Ejecutivo precisó que se revisará una lista de bienes que no forman parte del núcleo del negocio de la petrolera estatal, entre ellos inmuebles.

“Tenemos una lista de activos no críticos, entre los cuales se encuentra este edificio. Lo que vamos a hacer es ponerlos en valor para el beneficio de la empresa”, indicó el Presidente Ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, descartando que estas acciones constituyan un proceso de privatización.

No obstante, el Gobierno confirmó que el plan de reorganización también contempla la incorporación de capital privado en determinadas unidades de negocio. “Esto no tiene que ver con ideologías, sino con decisiones financieras estratégicas. Las empresas necesitan atraer capital privado para crecer”, afirmó Del Carpio.

Paro sigue en pie

Consultados sobre el paro nacional anunciado por los sindicatos para el 19 de enero, los ministros evitaron confirmar si la medida fue desactivada tras la reunión sostenida con los trabajadores. “La evaluación de esa medida corresponde al Ministerio de Trabajo”, señalaron, sin ofrecer mayores precisiones.

Desde el Ejecutivo insistieron en que el proceso no implica una privatización de Petroperú. “De ninguna manera es una venta, ni una privatización, ni una privatización encubierta”, enfatizaron, en respuesta a las denuncias de los gremios sindicales.

La conferencia concluyó sin un pronunciamiento que despeje el escenario de conflicto social. Mientras tanto, los trabajadores mantienen su rechazo al proceso de reorganización y continúan evaluando la ejecución de las medidas de protesta anunciadas para los próximos días.