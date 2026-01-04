BCRP: Peruanos usan pagos digitales siete veces más que en 2021

El uso de pagos digitales en el país registró un crecimiento acelerado durante el último quinquenio, al multiplicarse por siete el número de transacciones realizadas por persona adulta. Mientras que en 2021 cada adulto efectuaba en promedio 90 pagos digitales al año, esta cifra se elevó a 625 operaciones en 2025, de acuerdo con información reciente del sistema de pagos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este nivel de adopción equivale a cerca de 1,7 pagos digitales diarios por adulto, lo que evidencia un cambio considerable en los hábitos de pago de la ciudadanía y una menor dependencia del dinero en efectivo para las transacciones cotidianas. El avance se ha consolidado incluso en segmentos donde el efectivo predominaba como principal medio de pago.

El crecimiento del uso de pagos digitales ha estado impulsado, principalmente, por la expansión de las billeteras digitales como Yape y Plin, y el mayor acceso a tarjetas de pago, herramientas que se han integrado en compras de bajo monto y servicios frecuentes. Esta dinámica ha ampliado la base de usuarios del sistema financiero y ha facilitado la inclusión de nuevos actores al ecosistema de pagos.

Este proceso ha contado con el respaldo de cambios normativos. La modernización del Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos ha permitido adecuar el marco regulatorio a un entorno de mayor innovación, caracterizado por el desarrollo de nuevos instrumentos y canales de pago, así como por el ingreso de nuevas empresas proveedoras de servicios financieros y tecnológicos.

Según el BCRP, el número de transacciones crece con mayor rapidez en las ocho regiones de baja bancarización. La transaccionalidad viene creciendo como respuesta del aumento de los usuarios activos. "A nivel nacional, en el mes de octubre de 2024 se realizaban 14.400 transacciones al día, mientras que en julio de 2025 este número aumentó a 41.000", indicó.