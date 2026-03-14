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Política

Oxenford sobre decisión de TC que podría dejar libre a Cerrón: "Todo por mantenerse pateros con los congresistas "

Juliana Oxenford en Arde Troya criticó la rapidez del Tribunal Constitucional al programar la audiencia de habeas corpus de Vladimir Cerrón. La defensa busca anular su prisión preventiva.

Juliana Oxenford criticó la rapidez con la que el Tribunal Constitucional programó la audiencia de Vladimir Cerrón.
Juliana Oxenford criticó la rapidez con la que el Tribunal Constitucional programó la audiencia de Vladimir Cerrón. | Composición LR | Foto: composición LR

Juliana Oxenford en Arde Troya criticó la rapidez con la que el Tribunal Constitucional programó la audiencia de habeas corpues que presentó la defensa de Vladimir Cerrón para intentar conseguir que se anule la prisión preventiva en su contra por el caso ‘Dinámicos del Centro’ y que con esto pueda participar libremente en los debates de candidatos presidenciales.

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“Su abogado, Humberto Abanto, presenta una solicitud para una audiencia ante el Tribunal Constitucional y ver la manera en que le levanten la restricción que tiene Cerrón de participar presencialmente en esta campaña porque hay una orden de captura seguida de prisión preventiva y le dieron al toque la fecha. Esta semana tuvo su audiencia y Abanto señaló que su patrocinado es un perseguido político y se dejó al voto. Y si al final, como lo ha adelantado Hildebrandt, termina diciéndole a Cerrón ‘‘ya ven participa en los debates’’, esto sería un precedente grave (…) El TC se pone cabe y todo por mantenerse pateros con los congresistas que los eligieron para el cargo de ‘tribunos”, sostuvo.

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Asimismo, la periodista comentó la segunda vuelta que se realiza este sábado 14 de marzo entre Delia Espinoza y Humberto Abanto para ocupar el decanato del Colegio de Abogados de Lima.

“Delia Espinoza quiere ser decana del Colegio de Abogados de Lima (…) ella está en todo su derecho de postular, desde ahí puede seguir realizando sus labores, trabajando con libertad, litigar, pero para el sector privado. Una pena porque ella había construido una carrera pública en función a su talento y experiencia. Pero esto es castigado cuando presentas denuncias constitucionales contra congresistas”, agregó.

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