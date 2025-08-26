HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Indecopi multa con más de S/360.000 a empresa que comercializaba papillas con altos índices de plomo que afectaron a un menor

Una empresa que comercializaba papillas con altos índices de plomo fue sancionada por Indecopi con 68,09 UIT, equivalentes a S/364.281,50, por violar el Código de Protección al Consumidor al vender productos contaminados.

Indecopi multó con más de S/300.000 a una empresa que comercializaba papillas con altos niveles de plomo.

Un bebé de apenas un año presentó altos niveles de plomo en la sangre después de consumir las papillas infantiles 'Guttis', lo que motivó una investigación de la Comisión de Protección al Consumidor n.° 2 del Indecopi. El caso, denunciado por su madre, reveló que las presentaciones 'Verde dulzura' y 'Morado citrus' contenían niveles elevados de este metal pesado, altamente dañino para la salud.

A raíz de ello, la empresa responsable, Smart Snacks S. A. C., fue sancionada en primera instancia administrativa con 68,09 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/364.281,50, por vulnerar el artículo 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual garantiza a la ciudadanía el acceso a alimentos inocuos.

¿Qué medidas correctivas ordenó Indecopi contra la empresa Smart Snacks?

Además de la multa, Indecopi ordenó medidas correctivas inmediatas: la devolución del dinero correspondiente a los 44 productos adquiridos por la denunciante y el reembolso de los gastos médicos generados por la atención de su hijo, afectado por la ingesta de las papillas contaminadas.

Indecopi impone medidas antidumping a cubiertos de mesa originarios de China | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

Indecopi multó con 68,09 UIT a la empresa Smart Snacks. Foto: Andina

La entidad supervisora recordó que la empresa debe acreditar el cumplimiento de lo dispuesto dentro del plazo establecido, bajo riesgo de recibir multas coercitivas adicionales. La Resolución n.° 2154-2025/CC2 aún puede ser apelada y, de ser así, será revisada en segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

¿Cómo denunciar ante Indecopi?

Para presentar una denuncia ante Indecopi, debes seguir los siguientes pasos:

  • Presentar el formulario de denuncia con tus datos, los de la empresa y las pruebas.
  • Pagar la tasa administrativa (en algunos casos es gratuita).
  • Indecopi abre un expediente, notifica a la empresa y programa la audiencia.
  • Se emite una resolución que puede incluir multas, medidas correctivas o devolución de dinero.
