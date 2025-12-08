HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Feriado largo de diciembre en Perú: más de US$154 millones movería el turismo interno, según Mincetur

Cerca de 1,3 millones de peruanos viajarán durante el primer feriado largo de diciembre. Estudio de Mincetur revela que el gasto promedio por persona será de S/434.

De acuerdo con Mincetur, el gasto promedio por persona para este feriado largo se calcula en S/434. Foto: composición LR/Andina
De acuerdo con Mincetur, el gasto promedio por persona para este feriado largo se calcula en S/434. Foto: composición LR/Andina

Se inició el primer feriado largo de diciembre y miles de peruanos aprovechan estos días para hacer una pausa a sus labores, realizar actividades recreativas con su familia o realizar un viaje. De acuerdo con el estudio de intención de viaje realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), estas fechas de descanso generarán un impacto económico cercano a los US$154 millones.

Dicho resultado se reflejará en los servicios de transporte, alojamiento y otras actividades relacionadas con el turismo, sector que mantiene una tendencia ascendente este año. Precisamente, nuestro país recibió entre enero y octubre del 2025 a 2 millones 841.828 viajeros y 621.616 excursionistas del extranjero, lo que significa un avance del 4,3% respecto al mismo periodo del año pasado.

“Los feriados largos continúan siendo una herramienta eficaz para impulsar el turismo interno, ya que motivan a un mayor número de peruanos a viajar y contribuyen al dinamismo económico de diversas regiones del país”, resaltó la titular de Mincetur, Teresa Mera.

Feriado largo: turismo interno recibe 1,3 millones de viajes

Para este feriado largo, que abarca desde el sábado 6 al martes 9 de diciembre, se estima que 1,3 millones de peruanos usarán su tiempo libre para viajar. Si bien una parte de los encuestados por Mincetur optará por actividades más tranquilas, un considerable número planea desplazarse hacia otros lugares.

En tanto, un 27,7% de los encuestados se quedará en casa para compartir actividades junto a su familia, mientras que el 20,3% aprovecharán en avanzar con su trabajo u otras responsabilidades pendientes. No obstante, hay un grupo que no viajará en el marco de estos feriados que conmemoran el Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho.

Para ellos, pesan las razones económicas (40,6%) que siguen siendo la principal limitación. En segundo orden, aparecen la falta de tiempo disponible por obligaciones laborales o académicas (33,8%) y no tener el hábito de viajar (7,5%) o evitar complicaciones propias que traen estos feriados largos como la congestión vehicular y el incremento de precios (4,7%).

En el caso de quienes sí tienen la intención de viajar, la visita a familiares y amigos (54,1%) continúa siendo el motivo principal, especialmente entre los residentes de Lima Metropolitana. Los viajes por recreación y ocio constituyen el 37,9% y se dirigen principalmente a destinos con buen clima, proximidad, fácil acceso y una amplia gama de atractivos.

Viajes por feriado largo: origen y gasto promedio

Respecto al origen de los viajes, el estudio del Mincetur revela que nuestra capital mantiene un peso importante (41,7%), aunque las regiones exhiben un dinamismo creciente que contribuye a una mejor distribución de los flujos de viaje. Los destinos que más resaltan como opciones para este feriado largo son Lima (23,4%), La Libertad (12,6%), Ica (10,6%), Arequipa (7,5%), Cajamarca (6,7%) y otros.

En lo que respecta a la manera de viajar, la gran mayoría de encuestados apela a la planificación de forma independiente (99,1%), lo que refuerza la tendencia hacia la organización directa por parte de los propios viajeros. Los principales medios de transporte a emplearse son el autobús interprovincial (74,8%), el automóvil particular (7,6%) y el avión (6,1%).

En cuanto al alojamiento, un 30,4% elige hoteles y hostales, mientras que el 63,8% se queda en casas de familiares o amigos. Precisamente, los grupos familiares son los más frecuentes durante este primer feriado largo de diciembre (31,2%), seguidos por los viajes individuales (30,4%) y los viajes en pareja (24,8%).

Para estos cuatro días de descanso, el gasto promedio sería de S/434, según Mincetur. Su proyección incluye el costo para una estadía de tres noches, lo que permite a los viajeros un disfrute pleno combinando actividades recreativas con visitas a su familia.

