Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Economía

Gratificación: ¿Cuáles son las mejores estrategias financieras para gestionar esta liberación? ¿Cómo influye el tipo de cambio?

Sunafil podrá aplicar multas de hasta S/139.742 a las empresas que no paguen el beneficio antes del 15 de diciembre.

Para 4 millones de peruanos, la gratificación es una oportunidad para ordenar sus finanzas antes de fin de año.
La gratificación de diciembre 2025 llega en un contexto de crecimiento económico moderado y estabilidad en la inflación, un escenario que permite a los trabajadores formales planificar mejor el uso de este ingreso adicional.

Para alrededor de 4 millones de peruanos, la gratificación representa una oportunidad para ordenar sus finanzas antes de fin de año. Para varios especialistas, si esta liberación se destina de manera estratégica, entre ahorro, reducción de deudas e inversión, puede generar un beneficio financiero sostenido durante el primer trimestre de 2026.

Oportunidades para gestionar la gratificación

  1. Amortizar las deudas: Según el autor best seller y fundador de Invertir Joven, Cristian Arens, una revisión inmediata de las tarjetas de crédito y los préstamos personales puede generar ahorros significativos en cuestión de semanas. Si es posible cancelar o reducir la deuda, es recomendable priorizarlo para evitar un mayor costo financiero ante eventuales reajustes de tasas en el primer trimestre de 2026 con miras a consolidar un flujo de dinero más saludable.
  • Empezar a construir un fondo de emergencia: La gratificación de diciembre es el momento ideal para iniciar un verdadero hábito de ahorro. En lugar de aportes semanales, los especialistas sugieren aprovechar este ingreso adicional para constituir el primer bloque de un fondo equivalente a tres meses de gastos, organizándolo en diferentes cuentas, una de ahorros, un depósito a plazo y una billetera digital, con el propósito de reordenar las finanzas para reducir riesgos.
  • Aprende a invertir en instrumentos de bajo riesgo y accesibles: Alberto Abanto, head comercial de Inversiones IO, señala que, ante la liberación de ingresos como la gratificación, se abre una oportunidad estratégica para mejorar su rendimiento, al separar de 5 a 10% para destinarlo a la inversión. “Para aquellos que buscan dar sus primeros pasos y formar disciplina como inversionistas, existen instrumentos con acceso democrático para todo perfil como el crowdfunding inmobiliario en plataformas digitales que generan alrededor de 25% de rentabilidad en un periodo de 3 a 6 meses”, apunta.
  • Optar por ahorro garantizado y flexible: Según Humberto Lazo, gerente de Seguros Vida Inversión y Pensiones de RIMAC, esto es ideal para perfiles conservadores que buscan tranquilidad financiera. Este tipo de instrumentos ofrece tasas fijas, montos accesibles y la seguridad de recuperar el 100% del capital al finalizar el plazo. Para quienes priorizan estabilidad por encima de riesgo, existen productos con rentabilidad garantizada que se combinan con protección familiar. "Si se tiene un perfil más dinámico, la gratificación es una excelente oportunidad para explorar mercados internacionales y portafolios globales", indica.

Baja del dólar permitirá mejor salud financiera y ahorro

El dólar se mantiene, en las últimas semanas alrededor de S/3,37 su nivel más bajo en cinco años, según el BCR. "Este contexto abre oportunidades tácticas para pagar deudas en dólares, adelantar compras o convertir parte del ahorro a esta moneda", sostiene Roberto Meneses, gerente de Tesorería de Banco Pichincha.

El fortalecimiento del sol abre una ventana de oportunidades como pagar deudas en dólares, ya que un tipo de cambio más bajo reduce el costo total de los créditos pactados en esa moneda.

También es conveniente adelantar compras o gastos previstos en dólares, como pasajes, reservas o consumos en el exterior, aprovechando que hoy resultan más económicos. Para quienes buscan proteger su liquidez, una opción es ahorrar en dólares mediante productos formales de bajo riesgo que estén regulados por la SBS.

Sunafil intensifica supervisión por gratificaciones de fin de año

En diciembre, la gratificación se convierte en uno de los beneficios más fiscalizados por SUNAFIL, que aplica multas de hasta S/ 139,742 a las empresas que no paguen el beneficio antes del 15 de diciembre, lo depositen fuera de plazo o cometan errores en su cálculo, explica Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú.

Entre las faltas más comunes cada fin de año figuran el pago tardío, la omisión de trabajadores en planilla al 30 de noviembre, el cálculo incompleto, la falta de proporcionalidad en casos de ingresos o ceses durante el semestre y la ausencia de registros claros.

Multas según tamaño de empresa:

•     Microempresa: No aplica dado que no están obligadas a pagar gratificación.

•     Pequeña empresa: Entre S/2.407.50 y S/24.075

•     Empresa no mype: Entre S/8.399,50 y S/139.742

"El nivel de fiscalización aumenta porque muchas empresas cierran el año con carga operativa elevada y eso incrementa los riesgos de error. Sin embargo, Sunafil no considera válidas las excusas: un retraso en el pago, una omisión o un cálculo incompleto se sanciona igual", advierte Jimmy Huatuco, jefe de proyectos de Buk Perú.

