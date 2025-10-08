Lemon levanta US$20 millones en Serie B y proyecta superar los 2 millones de usuarios en Perú para 2026

Lemon acumuló más de un millón de usuarios en 12 meses en Perú. Foto: Lemon

Lemon, la billetera dual que permite comprar y vender criptomonedas con soles, cerró una ronda Serie B de 20 millones de dólares, co-liderada por los fondos estadounidenses F-Prime Capital y ParaFi.

Perú está demostrando que su adopción crypto también puede escalar a nivel global gracias a una mayor interoperabilidad entre bancos y fintech locales. Como resultado, hoy Perú se ubica entre los seis países con mayor volumen crypto recibido en toda América Latina.

“En un año, más de un millón de peruanos se sumaron a Lemon, una adopción extraordinaria que nos demuestra el potencial de crypto en el país” afirma Marcelo Cavazzoli, Fundador y CEO de Lemon. “Esta inversión nos permitirá crear nuevos productos y seguir creciendo en un mercado que tan bien nos recibió desde el comienzo”

La ronda también contó con la participación de inversores de alto nivel como:

DRW Venture Capital, un inversor multietapa de empresas tecnológicas y financieras.

un inversor multietapa de empresas tecnológicas y financieras. Endeavor Catalyst , presidido por Reid Hoffman , cofundador de LinkedIn.

, presidido por , cofundador de LinkedIn. Van Eck VC , firma de inversión global con más de 130 mil millones de dólares en activos bajo gestión.

, firma de inversión global con más de 130 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Persea VC , liderado por Germán Pugliese , cofundador del unicornio argentino Technisys .

, liderado por , cofundador del unicornio argentino . Alumni Ventures

Lambda Class

Stani Kulechov, fundador del protocolo de finanzas descentralizadas AAVE.

Se trata de la primera ronda de esta magnitud para una compañía crypto en América Latina en los últimos 3 años, lo que marca un renovado interés de los inversores por el ecosistema y valida el modelo de negocio sostenible y escalable que Lemon consolidó en la región.

Perú: un mercado que sigue creciendo en crypto

Lemon fue la primera fintech crypto en acceder a la interoperabilidad en Perú, un cambio que permitió a los usuarios enviar y recibir soles desde y hacia cualquier banco con número de celular o CCI y operar con criptomonedas al instante.

Con los nuevos fondos, la empresa continuará fortaleciendo su presencia en el país mediante:

Talento local: ampliación del equipo en operaciones, marketing y tecnología.

ampliación del equipo en operaciones, marketing y tecnología. Nuevos productos: lanzamiento de más protocolos en Lemon Earn para generar rendimientos en dólares digitales y otros activos, junto con la expansión de servicios adaptados al usuario peruano.

lanzamiento de más protocolos en Lemon Earn para generar rendimientos en dólares digitales y otros activos, junto con la expansión de servicios adaptados al usuario peruano. Infraestructura: mejoras en la experiencia de usuario y en la seguridad de las operaciones.

El producto estrella seguirá siendo la VISA Lemon Card, que permite pagar en soles en cualquier comercio y recibir cashback automático en Bitcoin por cada compra.

Actualmente hay más de 150.000 tarjetas emitidas en Perú. Con este modelo, Lemon lleva entregados más de 30 millones de dólares en cashback en toda la región desde 2021.

La aplicación crypto más usada en Perú

Lemon lidera el mercado retail crypto en Argentina y Perú con una base total de 5 millones de usuarios. Además, se posiciona como la aplicación crypto más usada, con más de 1 millón de usuarios que efectivamente usan la aplicación mensualmente entre ambos países.

Lemon proyecta cerrar 2025 con un volúmen procesado de más de 9 mil millones de dólares, un 57% más que el año anterior. Actualmente custodia más de 160 millones de dólares en criptoactivos en nombre de sus usuarios, auditables en tiempo real a través de una prueba de reservas y solvencia dentro de la app.

El crecimiento en Perú es la base de su siguiente fase de expansión: abrir operaciones en Colombia, México, Chile y Brasil con el objetivo de alcanzar 10 millones de usuarios en los próximos 12 meses.

¿Qué dicen nuestros inversores?

F-Prime

"Creemos que la próxima ola de fintechs retail involucrará activos digitales y tecnología blockchain. Lemon está a la vanguardia de esta visión en América Latina, ofreciendo servicios financieros esenciales a millones de personas en la región a través de una aplicación integral, de bajo costo y fácil de usar. Desde hace varios años hemos visto a Marcelo y al equipo de Lemon ejecutar con éxito una estrategia centrada en el cliente, con una visión a largo plazo de accesibilidad financiera para todos y un compromiso inquebrantable con la transparencia y la confianza. Estamos entusiasmados de acompañar a todo el equipo de Lemon en su camino para convertirse en un líder de toda América Latina en finanzas para consumidores."

Para-Fi

"Con el eje de las finanzas desplazándose hacia las stablecoins y los criptoactivos, Lemon está abordando una oportunidad generacional para reinventar y modernizar los servicios financieros retail en Latinoamérica. Un enfoque implacable en la experiencia del usuario, combinado con tácticas de crecimiento innovadoras, sienta las bases para la expansión de la compañía más allá de Argentina hacia el resto del continente latinoamericano, una región habitada por una población relativamente joven, mobile-first por naturaleza y con una fuerte demanda de nuevas ofertas financieras. Estamos entusiasmados de apoyar a Marcelo, Maxi y a todo el equipo de Lemon mientras continúan construyendo sobre el notable éxito que han alcanzado hasta ahora." — Joshua Solesbury, ParaFi

Van Eck VC

“Hemos tenido la oportunidad de observar el recorrido de Lemon desde la distancia durante los últimos años: desde ser una puerta de acceso al mundo cripto hasta ofrecer productos DeFi y pagos con tarjeta a millones de usuarios. En definitiva, está claro que la visión es mucho más amplia: aprovechar lo mejor del ecosistema cripto para redefinir las experiencias financieras en toda Latinoamérica. Estamos entusiasmados de apoyar a Marcelo, Maxi y al equipo de Lemon mientras dan el próximo paso en su camino.” — Juan Lopez, Van Eck VC

Persea VC

“Estoy encantado de sumarme al camino y la visión de Lemon hacia el futuro de los servicios financieros en Latinoamérica. Compartiendo esa misma visión, a través de PERSEA Ventures, espero aportar mi experiencia y conocimiento en su camino hacia la grandeza.” — Germán Pugliese, Persea VC

Lambda Class

“He visto muchas fintechs intentar simplificar las finanzas, pero muy pocas logran ganarse la confianza de las personas a gran escala. Lemon Cash está haciendo ambas cosas: están construyendo algo que realmente funciona para la gente de América

Latina, incorporando nuevos usuarios al mundo cripto y sumando de forma constante funcionalidades reales on-chain que realmente importan.” — Federico Carrone, Fundador de Lambda Class

Alumni Ventures

“Lo que más me impresiona de Lemon es cómo han logrado crecer a nivel global adoptando un enfoque local. En cada país al que llegan, se toman el tiempo de entender la cultura y los verdaderos problemas que enfrentan las personas, y luego construyen a partir de eso. Eso es lo que los hace destacar.” — Jack Statza, Socio en Alumni Ventures