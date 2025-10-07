Regresar a La República Regresar a
HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Paro con cola | Sin Guion con Rosa María Palacios

zona crypto

BCP lanza CriptoCocos, la primera plataforma bancaria de cripto en el Perú

El piloto fue autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para la compra y venta de Bitcoin y USDC.

El proyecto se encuentra en fase de pre-registro. Foto: generado con IA/Dax Canchari
El proyecto se encuentra en fase de pre-registro. Foto: generado con IA/Dax Canchari

El Banco de Crédito del Perú (BCP) anunció el lanzamiento de CriptoCocos, la primera plataforma bancaria del país para la compra y gestión segura de criptoactivos, incluyendo Bitcoin y USDC.

Este piloto ha sido autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dentro del sandbox regulatorio, convirtiendo al BCP en el único banco peruano que desarrolla un proyecto de esta naturaleza y en uno de los primeros de Latinoamérica en ofrecer criptoactivos directamente bajo supervisión financiera.

PUEDES VER: El imperio cripto de los Trump: de la Casa Blanca a la blockchain

lr.pe

“CriptoCocos es una iniciativa desarrollada íntegramente por el BCP como parte de su estrategia de exploración en activos digitales. Queremos trasladar la seguridad, transparencia y respaldo del sistema financiero peruano al mundo de los criptoactivos, y al mismo tiempo generar aprendizajes que permitan su integración responsable y regulada en el sistema financiero”, indicó Lenin Tarrillo, líder de Cripto y Blockchain del BCP.

¿Qué ofrece CriptoCocos a los clientes?

Los criptoactivos son representaciones digitales de valor registradas en tecnología blockchain. Entre los más destacados se encuentran:

  • Bitcoin (BTC): primera criptomoneda del mercado, conocida por su descentralización.
  • USDC: stablecoin emitida por Circle Internet Financial, LLC, cuyo valor se mantiene vinculado al dólar estadounidense.

PUEDES VER: AxonDAO: el proyecto que quiere que ganes dinero con tus datos de salud

lr.pe

Durante la fase de pre-registro, hasta el 15 de octubre, los clientes interesados podrán inscribirse para participar en el piloto. Posteriormente, hasta 3.000 clientes podrán realizar transacciones de compra y venta de Bitcoin y USDC directamente desde la billetera CriptoCocos, en un entorno seguro y regulado.

Los activos adquiridos serán custodiados por BitGo Trust Company, Inc., entidad regulada en Estados Unidos y referente global en custodia institucional de criptoactivos.

“CriptoCocos marca un hito para el sistema financiero latinoamericano. Es una muestra de cómo la banca puede innovar e intermediar de manera segura en mercados de criptoactivos dentro de un entorno regulado”, agregó Tarrillo.

Los interesados en participar pueden registrarse en: https://www.criptococosbcp.com

¿Qué es Bitcoin (BTC)?

Bitcoin es la primera criptomoneda del mundo y funciona como dinero digital. Opera sin bancos ni intermediarios, usando la tecnología blockchain para que las transacciones sean seguras y transparentes. Es conocida globalmente como un activo de valor y se usa tanto para inversión como para pagos digitales.

¿Qué es USDC?

USDC es una stablecoin, es decir, una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Permite realizar pagos y transferencias rápidas y confiables en el mundo digital, ofreciendo estabilidad y seguridad dentro de un marco regulado por entidades financieras de Estados Unidos.

Notas relacionadas
“Realmente vamos a reescribir todo el libro de jugadas”: así los Trump amasaron US$1.300 millones en criptomonedas en semanas

“Realmente vamos a reescribir todo el libro de jugadas”: así los Trump amasaron US$1.300 millones en criptomonedas en semanas

LEER MÁS
Libertex, Mejor Bróker Global 2025

Libertex, Mejor Bróker Global 2025

LEER MÁS
El fenómeno memecoin: de chistes web a motores de mercado

El fenómeno memecoin: de chistes web a motores de mercado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
15 años de solidez. La formación, ante todo en la Academia IronFX

15 años de solidez. La formación, ante todo en la Academia IronFX

LEER MÁS
El imperio cripto de los Trump: de la Casa Blanca a la blockchain

El imperio cripto de los Trump: de la Casa Blanca a la blockchain

LEER MÁS
“Realmente vamos a reescribir todo el libro de jugadas”: así los Trump amasaron US$1.300 millones en criptomonedas en semanas

“Realmente vamos a reescribir todo el libro de jugadas”: así los Trump amasaron US$1.300 millones en criptomonedas en semanas

LEER MÁS
Un café, un token y un hito: BCP hace el primer pago cripto en la banca peruana

Un café, un token y un hito: BCP hace el primer pago cripto en la banca peruana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

zona crypto

15 años de solidez. La formación, ante todo en la Academia IronFX

El imperio cripto de los Trump: de la Casa Blanca a la blockchain

“Realmente vamos a reescribir todo el libro de jugadas”: así los Trump amasaron US$1.300 millones en criptomonedas en semanas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025