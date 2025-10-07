BCP lanza CriptoCocos, la primera plataforma bancaria de cripto en el Perú
El piloto fue autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para la compra y venta de Bitcoin y USDC.
El Banco de Crédito del Perú (BCP) anunció el lanzamiento de CriptoCocos, la primera plataforma bancaria del país para la compra y gestión segura de criptoactivos, incluyendo Bitcoin y USDC.
Este piloto ha sido autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dentro del sandbox regulatorio, convirtiendo al BCP en el único banco peruano que desarrolla un proyecto de esta naturaleza y en uno de los primeros de Latinoamérica en ofrecer criptoactivos directamente bajo supervisión financiera.
“CriptoCocos es una iniciativa desarrollada íntegramente por el BCP como parte de su estrategia de exploración en activos digitales. Queremos trasladar la seguridad, transparencia y respaldo del sistema financiero peruano al mundo de los criptoactivos, y al mismo tiempo generar aprendizajes que permitan su integración responsable y regulada en el sistema financiero”, indicó Lenin Tarrillo, líder de Cripto y Blockchain del BCP.
¿Qué ofrece CriptoCocos a los clientes?
Los criptoactivos son representaciones digitales de valor registradas en tecnología blockchain. Entre los más destacados se encuentran:
- Bitcoin (BTC): primera criptomoneda del mercado, conocida por su descentralización.
- USDC: stablecoin emitida por Circle Internet Financial, LLC, cuyo valor se mantiene vinculado al dólar estadounidense.
Durante la fase de pre-registro, hasta el 15 de octubre, los clientes interesados podrán inscribirse para participar en el piloto. Posteriormente, hasta 3.000 clientes podrán realizar transacciones de compra y venta de Bitcoin y USDC directamente desde la billetera CriptoCocos, en un entorno seguro y regulado.
Los activos adquiridos serán custodiados por BitGo Trust Company, Inc., entidad regulada en Estados Unidos y referente global en custodia institucional de criptoactivos.
“CriptoCocos marca un hito para el sistema financiero latinoamericano. Es una muestra de cómo la banca puede innovar e intermediar de manera segura en mercados de criptoactivos dentro de un entorno regulado”, agregó Tarrillo.
Los interesados en participar pueden registrarse en: https://www.criptococosbcp.com
¿Qué es Bitcoin (BTC)?
Bitcoin es la primera criptomoneda del mundo y funciona como dinero digital. Opera sin bancos ni intermediarios, usando la tecnología blockchain para que las transacciones sean seguras y transparentes. Es conocida globalmente como un activo de valor y se usa tanto para inversión como para pagos digitales.
¿Qué es USDC?
USDC es una stablecoin, es decir, una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Permite realizar pagos y transferencias rápidas y confiables en el mundo digital, ofreciendo estabilidad y seguridad dentro de un marco regulado por entidades financieras de Estados Unidos.