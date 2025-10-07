BCP lanza CriptoCocos, la primera plataforma bancaria de cripto en el Perú

El proyecto se encuentra en fase de pre-registro. Foto: generado con IA/Dax Canchari

El proyecto se encuentra en fase de pre-registro. Foto: generado con IA/Dax Canchari

El Banco de Crédito del Perú (BCP) anunció el lanzamiento de CriptoCocos, la primera plataforma bancaria del país para la compra y gestión segura de criptoactivos, incluyendo Bitcoin y USDC.

Este piloto ha sido autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dentro del sandbox regulatorio, convirtiendo al BCP en el único banco peruano que desarrolla un proyecto de esta naturaleza y en uno de los primeros de Latinoamérica en ofrecer criptoactivos directamente bajo supervisión financiera.

PUEDES VER: El imperio cripto de los Trump: de la Casa Blanca a la blockchain

“CriptoCocos es una iniciativa desarrollada íntegramente por el BCP como parte de su estrategia de exploración en activos digitales. Queremos trasladar la seguridad, transparencia y respaldo del sistema financiero peruano al mundo de los criptoactivos, y al mismo tiempo generar aprendizajes que permitan su integración responsable y regulada en el sistema financiero”, indicó Lenin Tarrillo, líder de Cripto y Blockchain del BCP.

¿Qué ofrece CriptoCocos a los clientes?

Los criptoactivos son representaciones digitales de valor registradas en tecnología blockchain. Entre los más destacados se encuentran:

Bitcoin (BTC): primera criptomoneda del mercado, conocida por su descentralización.

primera criptomoneda del mercado, conocida por su descentralización. USDC: stablecoin emitida por Circle Internet Financial, LLC, cuyo valor se mantiene vinculado al dólar estadounidense.

PUEDES VER: AxonDAO: el proyecto que quiere que ganes dinero con tus datos de salud

Durante la fase de pre-registro, hasta el 15 de octubre, los clientes interesados podrán inscribirse para participar en el piloto. Posteriormente, hasta 3.000 clientes podrán realizar transacciones de compra y venta de Bitcoin y USDC directamente desde la billetera CriptoCocos, en un entorno seguro y regulado.

Los activos adquiridos serán custodiados por BitGo Trust Company, Inc., entidad regulada en Estados Unidos y referente global en custodia institucional de criptoactivos.

“CriptoCocos marca un hito para el sistema financiero latinoamericano. Es una muestra de cómo la banca puede innovar e intermediar de manera segura en mercados de criptoactivos dentro de un entorno regulado”, agregó Tarrillo.

Los interesados en participar pueden registrarse en: https://www.criptococosbcp.com

¿Qué es Bitcoin (BTC)?

Bitcoin es la primera criptomoneda del mundo y funciona como dinero digital. Opera sin bancos ni intermediarios, usando la tecnología blockchain para que las transacciones sean seguras y transparentes. Es conocida globalmente como un activo de valor y se usa tanto para inversión como para pagos digitales.

¿Qué es USDC?

USDC es una stablecoin, es decir, una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Permite realizar pagos y transferencias rápidas y confiables en el mundo digital, ofreciendo estabilidad y seguridad dentro de un marco regulado por entidades financieras de Estados Unidos.