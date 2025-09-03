HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

El celular más raro de 2025: es cuadrado, tiene una cámara giratoria y una funda con teclado físico

El iKKO MindOne Pro es un smartphone compacto que cabe cómodamente en la palma de la mano y que destaca por integrar varias herramientas de inteligencia artificial.

La cámara trasera gira y puede usarse como frontal.
La cámara trasera gira y puede usarse como frontal. | Foto: kickstarter

Antes de la llegada del iPhone y los Android, los fabricantes de celulares apostaban fuerte por la innovación en el diseño. Durante varios años, marcas como Motorola, Nokia o Sony lanzaron modelos que, aunque carecían de las funciones de los smartphones actuales, conquistaban por su estilo llamativo y originalidad, algo que se ha perdido con el tiempo.

En la actualidad, la mayoría de fabricantes se han estandarizado y apuestan por teléfonos muy similares: un rectángulo de aluminio o plástico con una gran pantalla de vidrio. Sin embargo, todavía existen varias marcas que se atreven a romper el molde y proponen diseños originales, como el curioso MindOne Pro desarrollado por iKKO.

PUEDES VER: ¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos de gama alta más potentes del mundo

lr.pe

¿Qué es el iKKO MindOne Pro?

Según detalla El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, el MindOne Pro de iKKO nació como un proyecto en Kickstarter, una famosa plataforma de micromecenazgo. La propuesta tuvo una gran acogida entre los usuarios, quienes aportaron cerca de 1,47 millones de dólares estadounidenses para hacerla realidad.

Los responsables del MindOne Pro aseguraron que su objetivo era crear un smartphone más práctico y menos propenso a las distracciones. Por ello, apostaron por un diseño cuadrado, del tamaño de una tarjeta, pensado para caber cómodamente en la palma de la mano. Además, lo equiparon con Android 15, uno de los sistemas operativos más recientes.

Gracias a que tiene Android 15, el teléfono posee acceso completo a los servicios de Google, lo que incluye aplicaciones como YouTube, Gmail, Google Fotos o Google Drive, todas preinstaladas de fábrica. Asimismo, permite ingresar a la Play Store, la tienda oficial de Android que reúne miles de apps de desarrolladores externos.

De acuerdo con la publicación, el MindOne Pro incorpora un segundo sistema llamado iKKO AI OS, al que se accede desde el menú de apagado. Este ecosistema integra diversas herramientas de inteligencia artificial, como transcripción de llamadas, generación automática de pódcast, traducción en tiempo real, entre otras funciones.

PUEDES VER: ¿Cómo evitar que Facebook acceda a los metadatos de tu galería y los use para entrenar su IA?

lr.pe

¿Cuáles son sus especificaciones técnicas?

El iKKO MindOne Pro es un celular bastante ligero (95 gramos de peso) que tiene las siguientes dimensiones: 86 mm de alto, 72 mm de ancho y 8,9 mm de espesor. Su pantalla AMOLED mide 4,02 pulgadas y posee una tasa de refresco de 60Hz. En su interior, tenemos un procesador MediaTek Helio G99, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Una de las principales desventajas del smartphone está relacionada con la batería, ya que debido a sus dimensiones, no puede incorporar una batería de gran tamaño. No obstante, el fabricante asegura que los 2.200 mAh de la batería son suficientes para tener una autonomía de hasta un día completo. Por su parte, la velocidad de carga es de 18 W.

En el apartado fotográfico, el iKKO MindOne Pro integra un único lente Sony de 50 megapíxeles capaz de girar 180 grados, lo que permite usarlo también como cámara frontal. Gracias a este sistema, se evita perforar la pantalla para colocar una cámara selfie o recurrir a un notch que restaría espacio a su pequeña pantalla.

Lo más curioso de este smartphone es que posee una funda que incluye un teclado físico QWERTY. Al conectarse mediante el puerto USB-C, transforma al dispositivo en una especie de BlackBerry moderno. Además, el protector posee una pequeña batería extra que ayuda a extender la autonomía de este singular equipo.

