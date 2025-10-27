Oro retrocede y cae por debajo de los US$4.000 ante expectativa de acuerdo entre EE.UU. y China

Precio del oro cae por debajo de los US$4.000. Foto: generada con IA

El oro cerró la jornada por debajo de los US$4.000 por onza, marcando un punto de inflexión dentro del actual ciclo alcista de los metales preciosos.

La caída se atribuye al optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que redujo la demanda por activos refugio y motivó una toma de ganancias entre inversionistas institucionales.

Corrección técnica tras semanas de alzas

El retroceso del metal se produce luego de varias semanas de apreciación pronunciada, impulsada por la aversión al riesgo y las tensiones geopolíticas. Con el nuevo contexto, parte de los fondos institucionales decidió realizar beneficios, lo que presionó las cotizaciones a la baja.

Analistas como Antonio Montiel, Director de Análisis de ATFX Education, señalan que el movimiento actual no implica un cambio estructural en la tendencia de largo plazo, sino una corrección saludable dentro de un ciclo más amplio de valorización. Sin embargo, advierten que la presión bajista podría prolongarse si se confirman señales de menor incertidumbre global.

Factores macroeconómicos y política monetaria

El comportamiento del oro también está condicionado por los datos económicos de Estados Unidos y las decisiones de la Reserva Federal (Fed). Si la economía norteamericana mantiene su fortaleza, la Fed podría optar por mantener tasas de interés elevadas, lo que reduciría el atractivo del metal frente a instrumentos financieros de mayor rendimiento.

En ese escenario, los inversionistas deben monitorear de cerca los próximos datos de inflación, los comunicados oficiales del banco central y las eventuales novedades sobre el diálogo entre Washington y Pekín.

Perspectiva de corto plazo

Aunque el oro sigue siendo considerado un activo defensivo ante episodios de volatilidad global, la caída por debajo del umbral de US$4.000 por onza refleja que su impulso podría debilitarse en un entorno de menor riesgo geopolítico.

Para Antonio Montiel, el comportamiento de las próximas semanas será clave para determinar si el mercado se estabiliza o si inicia una fase de consolidación más profunda, dependiente de la evolución de las negociaciones comerciales y de la política monetaria estadounidense.