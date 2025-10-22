HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Implementan estado de emergencia, pero no derogan leyes procrimen | LR NOTICIAS

Economía

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

El oro registra su mayor caída en cinco años tras alcanzar un récord de US$4.400 por onza. ¿Por qué?

Precio del oro cae por dos días consecutivos. Foto: Agencia Andina
Precio del oro cae por dos días consecutivos. Foto: Agencia Andina

El precio del oro continúa a la baja. El metal precioso, que este año llegó a cotizar hasta en US$4.400 por onza tras apreciarse 120% desde los US$2.000, inició su corrección el martes.

Ayer retrocedió 5,14%, al cerrar en US$4.132,18, y hoy, 22 de octubre, tocó mínimos de US$4.067, lo que representa una caída acumulada de aproximadamente 7,6% respecto a su máximo, la más pronunciada en los últimos cinco años.

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Fuente: Investing.com<br>

Fuente: Investing.com

Por qué 

De acuerdo con diversos análisis internacionales, la reciente caída del oro responde a una combinación de factores que han reducido el interés de los inversionistas por los activos refugio. Uno de los principales es la posibilidad de avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que ha disminuido la demanda del metal dorado como resguardo frente a la incertidumbre global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto reunirse la próxima semana con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una cumbre regional. Sin embargo, advirtió que si no se alcanza un acuerdo antes del 1 de noviembre, impondrá aranceles de hasta 155%, un mensaje que ha elevado la volatilidad en los mercados.

A ello se suma el fin de la temporada de compras de oro en la India, el segundo mayor consumidor mundial, y el fortalecimiento del dólar, que encarece los metales preciosos para los compradores internacionales.

Índice DXY, un indicador que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas internacionales, como el euro, el yen y la libra esterlina

Índice DXY, un indicador que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas internacionales, como el euro, el yen y la libra esterlina

El DXY encadenó tres jornadas consecutivas al alza y alcanzó los 98,5994 puntos el 20 de octubre de 2025, un avance de 0,17% respecto a la sesión anterior. En el último mes, el billete verde se ha fortalecido 1,29%, aunque todavía muestra una caída de 5,15% en los últimos doce meses.

Además, los analistas advierten que el cierre parcial del gobierno estadounidense ha limitado el acceso a datos clave sobre las posiciones en futuros, lo que incrementa la especulación. En ese contexto, los flujos hacia los fondos cotizados (ETF) respaldados en oro podrían revertirse si la volatilidad se mantiene elevada.

Perú aún se beneficia de los altos precios de los metales

Aunque el reciente retroceso del oro ha generado preocupación en los mercados internacionales, los analistas coinciden en que aún es prematuro hablar del fin del rally. Según Stephanie Maita, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), los precios continúan en niveles elevados y el Perú sigue beneficiándose de este ciclo a través de las exportaciones.

La especialista precisó que, más allá de las variaciones recientes, el verdadero desafío está en el mediano plazo: aprovechar los precios favorables para impulsar la cartera de proyectos mineros, algo que —a diferencia del ciclo anterior— no se está desarrollando al mismo ritmo.

En esa línea, los altos precios del oro, la plata y el cobre siguen representando una oportunidad para fortalecer los ingresos fiscales y avanzar hacia una mayor sostenibilidad económica, en sintonía con el llamado del Consejo Fiscal a usar los periodos de bonanza para ahorrar y no incrementar el gasto público.

"A veces hay coyunturas muy buenas y estamos en eso. El oro más de US$4.400, el cobre en récord, términos de intercambio muy muy favorables desde hace mucho tiempo. Este debería haber sido la época de ahorrar y no malgastar, especialmente malgastar", había señalado el economista José Vicente Valderrama, durante la conferencia de prensa del Consejo Fiscal.

Estudio científico revela un goteo de oro desde la reserva más grande del núcleo de la Tierra

Estudio científico revela un goteo de oro desde la reserva más grande del núcleo de la Tierra

China descubre una gran mina de oro de más de 40 toneladas y refuerza su liderazgo aurifero mundial

China descubre una gran mina de oro de más de 40 toneladas y refuerza su liderazgo aurifero mundial

Oro alcanza récord histórico de US$4.179 y la plata se dispara 75% en medio de tensiones EE.UU.-China

Oro alcanza récord histórico de US$4.179 y la plata se dispara 75% en medio de tensiones EE.UU.-China

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

