¿Cuál es el precio del dólar HOY, domingo 12 de octubre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,430 la compra y S/3,450 la venta.

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 12 de octubre 2025: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio? 07:37 Así inicia el precio del dólar para hoy, domingo 12 de octubre Según las plataformas virtuales de cotización, el precio del dólar para el día de hoy, inicia en S/3.436

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, domingo 12 de octubre?

BCP

Compra: S/3,4230

Venta: S/3,4390

Interbank

Compra: S/3,42

Venta: S/3,467

BBVA

Compra: S/3,3537

Venta: S/3,4837

Scotiabank

Compra: S/3,3390

Venta: S/3,5250

Banco de la Nación

Compra: S/3,3800

Venta: S/3,5200

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.