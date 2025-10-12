HOYSuscripcion LR Focus

Economía

EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, domingo 12 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 12 de octubre
Precio del dólar en Perú HOY, domingo 12 de octubre

¿Cuál es el precio del dólar HOY, domingo 12 de octubre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,430 la compra y S/3,450 la venta.

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 12 de octubre 2025: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

07:37
12/10/2025

Así inicia el precio del dólar para hoy, domingo 12 de octubre

Según las plataformas virtuales de cotización, el precio del dólar para el día de hoy, inicia en S/3.436

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, domingo 12 de octubre?

BCP

  • Compra: S/3,4230
  • Venta: S/3,4390

Interbank

  • Compra: S/3,42
  • Venta: S/3,467

BBVA

  • Compra: S/3,3537
  • Venta: S/3,4837

Scotiabank

  • Compra: S/3,3390
  • Venta: S/3,5250

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3800
  • Venta: S/3,5200

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

This image has an empty alt attribute; its file name is 68116c673f4e0654500b6852.jpg

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

