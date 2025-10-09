Congreso: aprueban prohibición del colorante rojo 3 o eritrosina en alimentos y medicamentos por riesgo de cáncer
La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó la medida que veta el uso de la eritrosina en el Perú. La norma, sustentada en advertencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, entraría en vigor de forma progresiva desde 2027.
La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República aprobó por mayoría la prohibición del uso del colorante sintético rojo N.º 3, conocido como eritrosina, en la producción de alimentos y medicamentos en el Perú. La decisión se basa en los riesgos que esta sustancia representa para la salud humana, especialmente por su posible vínculo con el cáncer.
De acuerdo con lo aprobado, la medida entraría en vigencia el 15 de enero de 2027 para alimentos y el 15 de enero de 2028 para fármacos, fechas que permiten otorgar un plazo razonable para que las industrias alimentaria y farmacéutica se adecuen a las nuevas disposiciones.
La implementación estará a cargo de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), ambas dependencias del Ministerio de Salud.
"Esta decisión representa un paso firme en defensa de los consumidores y en protección de la salud pública. No podemos permitir que sustancias con indicios razonables de causar daño sigan en circulación. Actuamos con responsabilidad, anticipándonos a un riesgo que el mundo ya está reconociendo", señaló la presidenta de la comisión, congresista Katy Ugarte.
El Ministerio de Salud (Minsa) recuerda que el colorante rojo N.º 3 se utiliza ampliamente para dar tonos brillantes y atractivos a productos como dulces, bebidas y artículos de panadería. Está presente en gelatinas, gomitas, gaseosas, galletas, cereales, caramelos, jugos procesados, refrescos en polvo, energizantes y snacks, entre otros alimentos ultraprocesados.
El proyecto aprobado en dicho grupo parlamentario se basa en los informes recientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la cual prohibió el uso de la eritrosina tras confirmar evidencias de su potencial efecto cancerígeno en estudios experimentales. A raíz de esa advertencia, el Minsa emitió en enero de este año una alerta sanitaria exhortando a los padres de familia a evitar el consumo de productos que contengan este aditivo.
La decana del Colegio Regional de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán, explicó que la eritrosina puede encontrarse en una gran variedad de productos, incluso en aquellos que no presentan un color rojo intenso. "Hemos encontrado eritrosina en galletas con relleno rojo o rosado, cereales con aros de esos tonos y chicles con puntos rosados. También puede estar en frutas confitadas, sobre todo las rojizas, y en las tortas tipo red velvet, que ahora están muy de moda", detalló.
Huamán advirtió que los estudios realizados hasta ahora evidencian posibles efectos adversos a largo plazo. "Por ahora se han hecho investigaciones en roedores que indican una posible relación con el cáncer. Aunque aún falta evidencia concluyente en humanos, estos resultados nos alertan sobre un riesgo potencial que no debe ignorarse", apuntó.
La medida aún debe ser ratificada por el Pleno del Congreso para convertirse en ley.