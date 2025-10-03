Indecopi advierte que importar productos piratas al Perú puede ser sancionado con multas de hasta casi S/1 millón

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha alertado a todos los importadores sobre las consecuencias legales de ingresar al país productos —especialmente juguetes— que reproduzcan sin autorización diversas obras que están protegidas por derechos de autor: personajes de películas, series, cómics o superhéroes.

La entidad precisó que esta práctica constituye una infracción a la Ley sobre el Derecho de Autor y puede acarrear sanciones que incluyen multas de hasta 180 UIT (equivalentes a S/ 963.000), incautación de mercancía e incluso el cierre del establecimiento infractor.

Indecopi advierte a las importadoras: traer productos piratas al Perú son sancionadas

A través de su Dirección de Derecho de Autor, Indecopi recordó que los procesos de importación no solo deben regirse por normas aduaneras o sanitarias, sino también por la legislación sobre propiedad intelectual. En ese sentido, exhortó a los empresarios a verificar la legalidad de los productos que comercializan, ya que el incumplimiento de estas disposiciones no solo representa un riesgo legal, sino también una pérdida económica significativa.

Además, el Indecopi ha afirmado que se cataloga como piratería cualquier producto que haga uso de imágenes, personajes, películas, obras artísticas o musicales sin la debida autorización de sus propietarios. Estas acciones vulneran los derechos de los creadores y perjudican a las industrias culturales y creativas, las cuales no solo generan empleo, sino que también contribuyen al desarrollo económico del país.