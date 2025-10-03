Corea del Sur apoyará al Perú en estudio de prefactibilidad del tren Tumbes-Tacna

Estudio de prefactibilidad es clave para determinar el costo del proyecto.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, anunció que la empresa coreana Dohwa Engineering entregó formalmente la carta de intención para encargarse del estudio de prefactibilidad del tren de alta velocidad Tumbes-Tacna, megaproyecto ferroviario que conectará ambas fronteras en solo 16 horas de viaje.

"Durante mi participación en la Conferencia Global de Cooperación en Infraestructura de Seúl, realizada en setiembre, expuse la cartera de proyectos del MTC. Soo-Dong Jung, presidente de la empresa Dohwa Engineering, se mostró interesado en este ambicioso proyecto mediante una asistencia oficial para el desarrollo (AOD) del Gobierno de Corea. Esta intención se ha materializado esta semana con el pedido formal para encargarse de los estudios", apuntó Sandoval Pozo.

El ministro explicó que el primer paso será contar con este estudio de prefactibilidad, que determinará el costo del proyecto y precisará el monto exacto de inversión requerido para su construcción.

"Ya tenemos la carta oficial: Dohwa Engineering ha aceptado iniciar el estudio de prefactibilidad, que movilizará a más de 113 millones al año. También será un tren de carga: movilizaría aproximadamente 61,5 millones de toneladas anualmente", detalló.

Sandoval recordó que este logro se concretó tras su visita a Corea del Sur en septiembre, donde sostuvo reuniones de dos días con firmas locales durante la Conferencia Global de la Cooperación en Infraestructura en Seúl.

"Allí expusimos nuestra cartera ferroviaria, donde está incluido este corredor Tumbes-Tacna. También les hicimos conocer otros proyectos como las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, Lima-Ica, Lima-Barranca, Lima-Andahuaylas (...) Luego de 2 días de conversaciones, establecimos contacto con Dohwa", comentó.

El ministro resaltó que este proyecto no reemplazará otros corredores ferroviarios existentes. "El proyecto Lima-Ica está caminando, solo se empalmará con el estudio de prefactibilidad del Tren Tumbes-Tacna", precisó.

En cuanto a su recorrido, Sandoval indicó que el tren tendrá estaciones en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Además, señaló que será tarea de la próxima administración culminar la obra.

"Sin duda esto quedará para el siguiente gobierno. Creemos que la continuarán. Hablamos de un megaproyecto al que estamos dándole inicio. Lo importante es empezar, con mezquindad o sin ella, se concluirá en algún momento", agregó.

Cabe destacar que Dohwa Engineering ya viene colaborando con el estudio de prefactibilidad del tren que unirá el nuevo aeropuerto de Chinchero con la ciudad del Cusco.