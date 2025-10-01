HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Gobierno aprueba obligatoriedad de notificaciones electrónicas en SANIPES

El sistema entrará en vigencia en 90 días y se integrará con la Plataforma de Casilla Única Electrónica del Estado Peruano, consolidando la modernización en la gestión pública y la transformación digital del Estado.

El sistema entrará en vigencia en 90 días. Foto: Andina
El sistema entrará en vigencia en 90 días. Foto: Andina

El Ejecutivo oficializó la creación del Sistema de Notificación Electrónica de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), a través del Decreto Supremo N.° 019-2025-PRODUCE, que dispone la obligatoriedad de las notificaciones vía casilla electrónica para todos los actos y actuaciones administrativas vinculadas a procedimientos o servicios exclusivos de la entidad.

Según la norma, esta medida busca agilizar los procesos administrativos, reducir tiempos y garantizar mayor eficiencia en la atención a los administrados, fortaleciendo el debido procedimiento y la certeza en la recepción de las comunicaciones. La casilla electrónica asignada a cada usuario se constituirá en su domicilio digital obligatorio, con la misma validez y eficacia jurídica que una notificación física.

Entre las disposiciones, se precisa que:

  • La casilla será única, gratuita y obligatoria para cada persona natural o jurídica.
  • Los usuarios deberán revisar periódicamente sus notificaciones y mantener actualizados sus datos de contacto.
  • SANIPES garantizará la operatividad del sistema, brindará asistencia para su uso y notificará también mediante alertas al correo electrónico y celular del administrado.
  • En casos excepcionales, como fallas técnicas, se podrá recurrir a modalidades alternativas de notificación previstas en la Ley N.° 27444.

El Decreto Supremo establece un plazo de 90 días calendario para la entrada en vigencia de la medida y un periodo de adecuación progresiva para los procedimientos en curso. Asimismo, se contempla que el sistema se integrará gradualmente a la Plataforma de Casilla Única Electrónica del Estado Peruano (Casilla Única Perú) y al Sistema de Gestión Documental institucional.

El Decreto Supremo fue firmado por la presidenta Dina Boluarte y refrendado por el ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, en el marco del proceso de modernización de la gestión pública y la política de transformación digital del Estado.

