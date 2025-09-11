HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen
La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     La revancha de Phillip Butters vs. Curwen     
Política

Dirigente pesquero se reelige en “congreso” con asistencia de tan solo 25 personas

Gremios de los pescadores artesanales cuestionan legitimidad de la reelección para el periodo 2025-2028 de Hilton Guerrero Bonifacio como secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), mediante un proceso de dudosa transparencia.

Hilton Guerrero Bonifacio (al centro, con casa oscura y camisa blanca) fue reelegido por un "congreso" al que asistieron 25 supuestos líderes pesqueros. Foto: difusión
Hilton Guerrero Bonifacio (al centro, con casa oscura y camisa blanca) fue reelegido por un "congreso" al que asistieron 25 supuestos líderes pesqueros. Foto: difusión | FIUPAP | Pesca artesanal

El XI Congreso Nacional Ordinario de Pescadores Artesanales del Perú, que contó tan solo con la presencia de 25 asistentes, aprobó la reelección de Hilton Guerrero Bonifacio como secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), para el periodo 2025-2028.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La controvertida decisión fue adoptada en un evento que fue convocado en el distrito de San Andrés (Pisco, Ica), el pasado sábado seis de septiembre, lo que ha levantado críticas de diferentes gremios de pescadores artesanales del norte, centro y sur del país.

Dirigentes de los pescadores artesanales se han pronunciado por la reelección ilegítima de Hilton Guerrero Bonifacio, lo que afecta directamente a la representatividad de la FIUPAP, una organización que en sus mejores tiempos se ganó el respeto por su amplia representatividad.

Cuestionan que 25 personas estuvieron en el congreso, en “representación” de “300 bases de pescadores artesanales”.

FIUPAP | Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú | Pesca artesanal

La FIUPAP de Hilton Guerrero se opuso a la ley que favorece a los pescadores artesanales y a su reglamentación. Foto: difusión

PUEDES VER: Ante fallo del PJ: científicos y pescadores piden prohibir la pesca industrial en reservas marinas

lr.pe

Reelección sin transparencia

La reelección de Hilton Guerrero se produjo poco antes de la sesión descentralizada de la Comisión de Producción prevista para este viernes en Pisco, tierra natal del secretario general de la FIUPAP

Distintas organizaciones de pesca alertan a congresistas y asesores sobre las irregularidades en la elección de la FIUPAP y demandan una reestructuración para garantizar una federación inclusiva.

La FIUPAP no ha respondido oficialmente a estas imputaciones.

La noticia de la reelección de Guerrero en un evento de dudosa transparencia, y con una mínima presencia de líderes del gremio pesquero, ocasionará que Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAS) se desafilien a la FIUPAP.

Las críticas a la FIUPAP se originan por su vigoroso respaldo a los intereses de las flotas de menor escala y de los “bolicheros”, en perjuicio de la diversidad del sector de los pescadores artesanales.

Bajo la conducción del secretario general Hilton Guerrero Bonifacio, sospechosamente la FIUPAP se opuso a la Ley 31749, que protege la pesca artesanal y promueve la sostenibilidad marina. Esta norma fue respaldada por la mayoría de los pescadores y por cuya reglamentación luchó sin desánimo.

“El último congreso (de la FIUPAP) deja un claro mensaje de debilidad con un quórum muy pobre y hasta hay quienes calificaron de caricatura de congreso. Quedaron atrás los auditorios llenos de líderes del sector pesca. Entonces, la pregunta es inevitable ¿puede un Ministerio de la Producción tener la confianza de trabajar con objetividad con la actual dirigencia del FIUPAP”, comentó en las redes sociales un dirigente de los pescadores artesanales.

Según los estatutos, el congreso de la FIUPAP debió efectuarse en el puerto del Callao, pero Hilton Guerrero prefirió su base de San Andrés, lo que ensombrece la transparencia de la convocatoria

En efecto, Hilton Guerrero suele conseguir que las autoridades del Ministerio de la Producción lo reciban para sostener diálogos en el despacho, reconociéndole una representatividad con la que no cuenta. La reciente reelección de Guerrero lo confirma.

PUEDES VER: Científicos advierten que la pesca industrial daña la Dorsal de Nasca

lr.pe

Un gremio golpeado

“Atrás quedan los recuerdos de un liderazgo innato de un pescador que unificó al hombre de mar y mostró el camino a seguir. Las OSPAS del sur alistan pronunciamientos para desconocer al continuismo del FIUPAP, marcando así un precedente de un antes y un después”, señaló otro dirigente pesquero.

Guerrero también es fustigado por el “incumplimiento sustancial de compromisos, ausencia de avances y falta de capacidad operativa” de la FIUPAP”.

La crisis de liderazgo y de representación de la FIUPAP y de Guerrero afectan la unidad de los pescadores artesanales ante desafíos como la depredación pesquera y la potencial aprobación de un proyecto que busca incrementar la flota pesquera mediante un proceso de formalización dudoso.

Notas relacionadas
Ante fallo del PJ: científicos y pescadores piden prohibir la pesca industrial en reservas marinas

Ante fallo del PJ: científicos y pescadores piden prohibir la pesca industrial en reservas marinas

LEER MÁS
Pescadores rechazan proyecto en el Congreso contra Reglamento de la Ley 31749

Pescadores rechazan proyecto en el Congreso contra Reglamento de la Ley 31749

LEER MÁS
Pescadores destacan promulgación del reglamento de la Ley N° 31749 de la Pesca Artesanal

Pescadores destacan promulgación del reglamento de la Ley N° 31749 de la Pesca Artesanal

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo protesta dirigiéndose al Ministerio Público: "Que exhiba las armas que usé, al menos una pistolita de agua"

Pedro Castillo protesta dirigiéndose al Ministerio Público: "Que exhiba las armas que usé, al menos una pistolita de agua"

LEER MÁS
Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

LEER MÁS
InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

LEER MÁS
Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

LEER MÁS
Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

Acuña anuló solo uno de los dos contratos millonarios con constructora trucha

LEER MÁS
Martín Vizcarra revela que Ollanta Humala le cedió su crédito para llamar desde Barbadillo: "Me dijo que llame a quien quiera"

Martín Vizcarra revela que Ollanta Humala le cedió su crédito para llamar desde Barbadillo: "Me dijo que llame a quien quiera"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Policía vivía en residencia del cabecilla de una banda de sicarios y extorsionadores

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte pidió a la población no bloquear carreteras y añade que no hay motivos para protestar

Ejército: No hay reacciones por incumplimiento de contrato de reparación de helicópteros

Rosa María Palacios sobre amenaza de López Aliaga: "Está diciendo que la vida de Gustavo Gorriti no vale nada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota