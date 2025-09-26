EE.UU. sorprende con PBI de 3,8% mientras Trump desata nueva ola de aranceles

El crecimiento económico de Estados Unidos sorprendió al alza en el segundo trimestre de 2025, mientras el expresidente Donald Trump reaviva las tensiones comerciales con nuevos aranceles a productos clave. Los mercados globales reaccionaron con cautela, reflejando un escenario de elevada volatilidad y ajustes en política monetaria.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

PBI de Estados Unidos supera expectativas en 2025

El PBI de EE. UU. registró un crecimiento anualizado de 3,8% en el segundo trimestre de 2025, por encima del 3,3% estimado previamente, tras la contracción del primer trimestre.

TE RECOMENDAMOS La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

El índice de precios del PBI se situó en 2,1%.

El deflactor PCE cerró en 2,1% y el núcleo PCE en 2,6%.

Los bienes duraderos crecieron 2,9% frente a una expectativa de -0,3%.

En el mercado laboral, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron 218.000, mejor que las 233.000 previstas, mientras las solicitudes continuas se ubicaron en 1,9 millones. El déficit de bienes cerró en US$85.500 millones, menor al proyectado.

Reacción de los mercados financieros

Pese al dato positivo, Wall Street mostró cautela. El S&P 500 cayó 0,5%, acumulando tres sesiones de retroceso, aunque el índice ha sumado más de US$15 billones desde los mínimos del año.

El ratio P/E adelantado a 12 meses del S&P alcanzó 22,9, niveles comparables solo con la burbuja tecnológica y el rally de 2020.

Los bonos del Tesoro a dos años subieron a 3,66%.

El dólar se fortaleció y las criptomonedas registraron caídas por el vencimiento de opciones por US$22.000 millones.

La Reserva Federal ante un delicado equilibrio

Los miembros de la Fed coincidieron en que la política monetaria se mantiene restrictiva, aunque con espacio para recortes graduales de tasas:

Austan Goolsbee , presidente de la Reserva Federal de Chicago y miembro del FOMC, destacó un enfriamiento leve en el mercado laboral, aunque sin señales de deterioro significativo.

, presidente de la Reserva Federal de Chicago y miembro del FOMC, destacó un enfriamiento leve en el mercado laboral, aunque sin señales de deterioro significativo. Mary Daly , presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, advirtió sobre la dificultad de los recién graduados para encontrar empleo, aunque descartó riesgos de recesión y negó un escenario de estanflación.

, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, advirtió sobre la dificultad de los recién graduados para encontrar empleo, aunque descartó riesgos de recesión y negó un escenario de estanflación. Lorie Logan , presidenta de la Reserva Federal de Dallas y exresponsable de operaciones de mercado en la Fed de Nueva York, alertó sobre la fragilidad del mercado de fondos federales y la necesidad de modernizar las herramientas de control de tasas.

, presidenta de la Reserva Federal de Dallas y exresponsable de operaciones de mercado en la Fed de Nueva York, alertó sobre la fragilidad del mercado de fondos federales y la necesidad de modernizar las herramientas de control de tasas. Jeffrey Schmid, presidente de la Reserva Federal de Kansas City desde 2023, subrayó que el balance de la Fed sigue siendo demasiado grande y advirtió que las reservas podrían descender hasta los US$2,6 billones.

Trump anuncia nuevos aranceles

Donald Trump reactivó la agenda comercial con una batería de aranceles:

100% a productos farmacéuticos patentados.

50% a gabinetes de cocina y muebles de baño.

30% a muebles tapizados.

25% a camiones pesados importados.

Además, confirmó la participación de inversionistas estadounidenses como Dell, Rupert Murdoch y Larry Ellison en la nueva estructura de TikTok, valorada en US$14.000 millones.

Resultados corporativos y movimientos estratégicos

Costco superó expectativas con un beneficio por acción de US$5,87 y ventas por US$86.160 millones.

superó expectativas con un beneficio por acción de y ventas por US$86.160 millones. Amazon acordó pagar US$2.500 millones para resolver un caso con la FTC sobre su servicio Prime.

acordó pagar US$2.500 millones para resolver un caso con la FTC sobre su servicio Prime. Meta negocia con Google el uso de Gemini para publicidad.

negocia con el uso de Gemini para publicidad. Intel busca alianza con TSMC y Apple en semiconductores.

busca alianza con TSMC y Apple en semiconductores. Oracle emitió US$18.000 millones en bonos y selló un acuerdo de hasta US$6.500 millones con OpenAI.

En suma, y de acuerdo con Felipe Mendoza, Analista de mercados ATFX LATAM, para La República, el cierre de 2025 proyecta un escenario de alta volatilidad. En el corto plazo, la atención se centra en el índice PCE de EE. UU. y las decisiones de la Fed, mientras que en el mediano plazo el impacto de los aranceles de Trump, la respuesta de Europa frente a China y la capacidad de Asia para sostener su crecimiento marcarán el rumbo global.