Cineplanet se pronuncia y descarta que su base de datos haya sido vulnerada por hackers. | Foto: Composición LR/Andina.

A través de un comunicado, Cineplanet, ha descartado sufrir algún tipo de vulneración a su sistema. "Podemos asegurar que la base de datos de Cineplanet no ha sido vulnerada".

Esto se da a raíz luego que, desde un foro clandestino, 'DarkForums', se asegurara que la información de al menos 2 millones de clientes inscritos en la base de datos de Cineplanet habrían sido expuestos.

Cineplanet descarta que haya sido hackeado, según su auditoría de seguridad

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, Cineplanet ha enfatizado a todos sus clientes que la base de datos no ha sido vulnerada. Esto según los reportes de auditoría en seguridad de datos que realizaron.

Asimismo, indicaron que, no almacenan datos sensibles de las tarjetas como el CVV o la fecha de expiración. Por lo que, reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo sus políticas y mecanismo de protección de datos de todos sus clientes.