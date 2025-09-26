HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Economía

Cineplanet se pronuncia y descarta que su base de datos haya sido vulnerada por hackers

Cineplanet descarta cualquier vulneración en su sistema tras rumores de filtración de datos. "Podemos asegurar que la base de datos no ha sido vulnerada", sostuvieron en un comunicado oficial.

Cineplanet se pronuncia y descarta que su base de datos haya sido vulnerada por hackers.
Cineplanet se pronuncia y descarta que su base de datos haya sido vulnerada por hackers. | Foto: Composición LR/Andina.

A través de un comunicado, Cineplanet, ha descartado sufrir algún tipo de vulneración a su sistema. "Podemos asegurar que la base de datos de Cineplanet no ha sido vulnerada".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esto se da a raíz luego que, desde un foro clandestino, 'DarkForums', se asegurara que la información de al menos 2 millones de clientes inscritos en la base de datos de Cineplanet habrían sido expuestos.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
Cineplanet descarta al público que su base de datos haya sido vulnerada. Foto: Cineplanet.

Cineplanet descarta al público que su base de datos haya sido vulnerada. Foto: Cineplanet.

PUEDES VER: Nuevo centro comercial abre sus puertas en esta histórica ciudad del Perú: moderno mall tuvo inversión estimada en US$ 8,5 millones

lr.pe

Cineplanet descarta que haya sido hackeado, según su auditoría de seguridad

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, Cineplanet ha enfatizado a todos sus clientes que la base de datos no ha sido vulnerada. Esto según los reportes de auditoría en seguridad de datos que realizaron.

Asimismo, indicaron que, no almacenan datos sensibles de las tarjetas como el CVV o la fecha de expiración. Por lo que, reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo sus políticas y mecanismo de protección de datos de todos sus clientes.

Notas relacionadas
Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

LEER MÁS
Indecopi multa con S/48.150 a Plaza Norte por mantener abierto su patio de comidas tras desprendimientos de techo

Indecopi multa con S/48.150 a Plaza Norte por mantener abierto su patio de comidas tras desprendimientos de techo

LEER MÁS
Nuevo centro comercial abre sus puertas en esta histórica ciudad del Perú: moderno mall tuvo inversión estimada en US$ 8,5 millones

Nuevo centro comercial abre sus puertas en esta histórica ciudad del Perú: moderno mall tuvo inversión estimada en US$ 8,5 millones

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS
Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cineplanet se pronuncia y descarta que su base de datos haya sido vulnerada por hackers

Gustavo Salcedo podría ir a prisión tras agredir a exproductor de ‘Arriba mi gente’, afirma la abogada Rosario Sasieta

Exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, fue llevado a clínica tras sufrir ataque

Economía

Perumin 37: presidente de Cumbre Minera respalda lucha contra la minería ilegal

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez aparta a fiscales de los casos relacionados con el ministro Santiváñez y Dina Boluarte

Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

Pedro Castillo vuelve a rechazar el juicio en su contra: "Mejor que me impongan todos los delitos del Código Penal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota