Cineplanet se pronuncia y descarta que su base de datos haya sido vulnerada por hackers
Cineplanet descarta cualquier vulneración en su sistema tras rumores de filtración de datos. "Podemos asegurar que la base de datos no ha sido vulnerada", sostuvieron en un comunicado oficial.
- Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones
- Indecopi multa con S/48.150 a Plaza Norte por mantener abierto su patio de comidas tras desprendimientos de techo
A través de un comunicado, Cineplanet, ha descartado sufrir algún tipo de vulneración a su sistema. "Podemos asegurar que la base de datos de Cineplanet no ha sido vulnerada".
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Esto se da a raíz luego que, desde un foro clandestino, 'DarkForums', se asegurara que la información de al menos 2 millones de clientes inscritos en la base de datos de Cineplanet habrían sido expuestos.
TE RECOMENDAMOS
Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
Cineplanet descarta al público que su base de datos haya sido vulnerada. Foto: Cineplanet.
PUEDES VER: Nuevo centro comercial abre sus puertas en esta histórica ciudad del Perú: moderno mall tuvo inversión estimada en US$ 8,5 millones
Cineplanet descarta que haya sido hackeado, según su auditoría de seguridad
A través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, Cineplanet ha enfatizado a todos sus clientes que la base de datos no ha sido vulnerada. Esto según los reportes de auditoría en seguridad de datos que realizaron.
Asimismo, indicaron que, no almacenan datos sensibles de las tarjetas como el CVV o la fecha de expiración. Por lo que, reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo sus políticas y mecanismo de protección de datos de todos sus clientes.