Este nuevo puerto al sur del Perú busca convertir al país en hub portuario: autoridad anunció convocatoria internacional para su construcción

Tras la operación del puerto de Chancay en Perú, otro nuevo proyecto portuario busca posicionar al país a ser un importante hub portuario en Sudamérica. Se trata del puerto de Corío, ubicado en la región Arequipa.

En esa línea, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que en octubre se lanzará la convocatoria internacional en busca de la construcción del puerto de Corío.

"Nos hemos propuesto que el Perú sea un país referente a nivel internacional en actividad portuaria, es decir, un hub portuario. Para eso venimos impulsando el Megapuerto de Corío, que no es un megapuerto solo de Perú, sino de Sudamérica", comentó Sánchez, para RPP.

Puerto de Corío: anuncian conversaciones para abrir convocatoria internacional

El próximo puerto de Corío será una realidad, y para ello, las autoridades, sobre todo en Arequipa, buscan que se materialice. Por ello, el gobernador regional, preció que se viene conversando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. "Ya estamos a puertas de suscribir el convenio con el MTC para hacer la invitación internacional", afirmó.

Según sus propias, el anuncio de la convocatoria internacional se concretaría este año, precisamente en octubre. "Sí, este año hacemos la convocatoria porque es un acuerdo del Consejo de Estado Regional y estamos cerrando nosotros, a muy tardar la primera semana de octubre, el convenio".

¿Cuál es la capacidad proyectada del puerto de Corío?