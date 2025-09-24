Este nuevo puerto al sur del Perú busca convertir al país en hub portuario: autoridad anunció convocatoria internacional para su construcción
Este nuevo puerto ubicado en Arequipa busca convertir a Perú en un hub portuario de Sudamérica. Por ello, se anunció que la convocatoria internacional para su construcción se lanzaría en octubre.
Tras la operación del puerto de Chancay en Perú, otro nuevo proyecto portuario busca posicionar al país a ser un importante hub portuario en Sudamérica. Se trata del puerto de Corío, ubicado en la región Arequipa.
En esa línea, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que en octubre se lanzará la convocatoria internacional en busca de la construcción del puerto de Corío.
"Nos hemos propuesto que el Perú sea un país referente a nivel internacional en actividad portuaria, es decir, un hub portuario. Para eso venimos impulsando el Megapuerto de Corío, que no es un megapuerto solo de Perú, sino de Sudamérica", comentó Sánchez, para RPP.
Puerto de Corío: anuncian conversaciones para abrir convocatoria internacional
El próximo puerto de Corío será una realidad, y para ello, las autoridades, sobre todo en Arequipa, buscan que se materialice. Por ello, el gobernador regional, preció que se viene conversando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. "Ya estamos a puertas de suscribir el convenio con el MTC para hacer la invitación internacional", afirmó.
Según sus propias, el anuncio de la convocatoria internacional se concretaría este año, precisamente en octubre. "Sí, este año hacemos la convocatoria porque es un acuerdo del Consejo de Estado Regional y estamos cerrando nosotros, a muy tardar la primera semana de octubre, el convenio".
¿Cuál es la capacidad proyectada del puerto de Corío?
- En su primera etapa, el megaproyecto demandará una inversión aproximada de US$7.140 millones porque es multimodal y prevé la construcción de tres terminales: terrestre, aérea y ferroviaria.
- La capacidad proyectada es de 100 millones de toneladas métricas anuales, más del triple de Chancay (30-35 millones).
- Una mayor ventaja es la batimetría natural de 28 metros, frente a los 17,9 metros de Chancay, lo que le permitirá recibir buques con calado de hasta 22 metros.