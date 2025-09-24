HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Este nuevo puerto al sur del Perú busca convertir al país en hub portuario: autoridad anunció convocatoria internacional para su construcción

Este nuevo puerto ubicado en Arequipa busca convertir a Perú en un hub portuario de Sudamérica. Por ello, se anunció que la convocatoria internacional para su construcción se lanzaría en octubre.

Puerto Corío busca posicionar al Perú como importante hub portuaria en Sudamérica.
Puerto Corío busca posicionar al Perú como importante hub portuaria en Sudamérica. | Foto: Composición LR/IA.

Tras la operación del puerto de Chancay en Perú, otro nuevo proyecto portuario busca posicionar al país a ser un importante hub portuario en Sudamérica. Se trata del puerto de Corío, ubicado en la región Arequipa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esa línea, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que en octubre se lanzará la convocatoria internacional en busca de la construcción del puerto de Corío.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

"Nos hemos propuesto que el Perú sea un país referente a nivel internacional en actividad portuaria, es decir, un hub portuario. Para eso venimos impulsando el Megapuerto de Corío, que no es un megapuerto solo de Perú, sino de Sudamérica", comentó Sánchez, para RPP.

PUEDES VER: Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

lr.pe

Puerto de Corío: anuncian conversaciones para abrir convocatoria internacional

El próximo puerto de Corío será una realidad, y para ello, las autoridades, sobre todo en Arequipa, buscan que se materialice. Por ello, el gobernador regional, preció que se viene conversando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. "Ya estamos a puertas de suscribir el convenio con el MTC para hacer la invitación internacional", afirmó.

Según sus propias, el anuncio de la convocatoria internacional se concretaría este año, precisamente en octubre. "Sí, este año hacemos la convocatoria porque es un acuerdo del Consejo de Estado Regional y estamos cerrando nosotros, a muy tardar la primera semana de octubre, el convenio".

¿Cuál es la capacidad proyectada del puerto de Corío?

  • En su primera etapa, el megaproyecto demandará una inversión aproximada de US$7.140 millones porque es multimodal y prevé la construcción de tres terminales: terrestre, aérea y ferroviaria.
  • La capacidad proyectada es de 100 millones de toneladas métricas anuales, más del triple de Chancay (30-35 millones).
  • Una mayor ventaja es la batimetría natural de 28 metros, frente a los 17,9 metros de Chancay, lo que le permitirá recibir buques con calado de hasta 22 metros.
Notas relacionadas
Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

LEER MÁS
Megapuerto de Corío en Arequipa: viabilidad técnica estará suspendida hasta que se presenten estudios de costo-beneficio

Megapuerto de Corío en Arequipa: viabilidad técnica estará suspendida hasta que se presenten estudios de costo-beneficio

LEER MÁS
Matarani pide 30 años más para enfrentar el avance de Marcona: ¿por qué es posible AHORA?

Matarani pide 30 años más para enfrentar el avance de Marcona: ¿por qué es posible AHORA?

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

LEER MÁS
Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

LEER MÁS
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Economía

Fonavi 2025: estas listas y grupos de reintegro ya pueden ser cobradas por fonavistas del Perú en el Banco de la Nación solo con su DNI

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Conga no va: titular del Minem señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota