Pedro Mont, director de Platanitos: "Nuestro objetivo es democratizar la moda"

Platanitos, la emblemática cadena peruana de calzado y moda, celebra más de tres décadas de historia apostando por variedad, cercanía con los clientes e innovación tecnológica. Su director, Pedro Mont, conversó con La República sobre los orígenes de la marca, la evolución de la moda, la expansión nacional e internacional y la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de compra.

¿Cómo nació Platanitos?

Platanitos nació en 1991 gracias a mi mamá. Ella trabajaba en la fábrica de zapatos de mi abuelo, la marca Bobby, y decidió abrir su propia tienda. Tras dos intentos que no funcionaron, logró establecer un modelo exitoso con Banana Boutique.

Lo que hicimos fue traer zapatos de moda, los que veías en pasarelas de Estados Unidos y Europa, pero a un precio mucho más accesible, directamente desde China. Si la bomba de Tarata hubiera hecho un daño significativo a la tienda, probablemente no estaríamos hablando de la historia de Platanitos. Por suerte no fue así, aunque todo el caos en esa época sí fue crítico.

¿Por qué se mantuvo el nombre “Platanitos”?

La historia del nombre viene de una decoración que compró mi papá: un banano de madera. Él quería reflejar una moda alegre, accesible y fresca. No necesariamente asociada a zapatos, sino a alegría. Por eso se le ocurrió el nombre Banana, y luego se convirtió en Platanitos. Hoy en día sigue siendo un nombre fresco que se adapta a todas nuestras categorías, más allá del calzado.

¿Cuál es la moda actual en Platanitos?

La moda cambia constantemente; no es estática. Hoy, la gente prefiere zapatillas casuales incluso para combinarlas con ropa formal, como blazers. Para el verano, apostamos por zapatos con piedras y colores naturales. La moda tiene fecha de caducidad, incluso más corta que algunos alimentos, así que siempre debemos adaptarnos a lo que funciona, a lo que se pone de moda, y anticiparnos a los cambios.

¿Qué diferencia a Platanitos de otras marcas?

Creo que nuestra gran ventaja es la variedad. Mientras que otras zapaterías podrían tener entre 100 y 200 modelos, nosotros ofrecemos más de 600. Así, la probabilidad de que el cliente encuentre algo que le guste y que se ajuste a su estilo o a lo que quiere comunicar como moda es bastante alta.

Además, tenemos nuestra plataforma Recicla, que permite que los productos que ya no uses los puedas revender. Te damos crédito total para que lo uses en Platanitos o, si lo prefieres, te lo depositamos en tu cuenta bancaria. Así ayudamos a cuidar el medio ambiente y a aprovechar mejor los productos.

¿Cómo manejan la expansión a provincias?

Para nosotros es fundamental llegar a todo el país. Con platanitos.com, la gente en provincias tiene la misma variedad y precios que en Lima, y normalmente recibe su pedido en 24 horas. Además, estamos abriendo tiendas en ciudades pequeñas, como Chepén, para que el cliente pueda cambiar o devolver productos con facilidad. Antes, para cambiar un producto, tenías que enviarlo con un familiar a otra ciudad; ahora esto es mucho más sencillo.

¿Cómo ven a los pequeños emprendedores?

No los vemos como competencia, los vemos como aliados. Abrimos nuestra plataforma para que puedan ofrecer sus productos a nivel nacional. Marcas de ropa de Gamarra, por ejemplo, se han unido a nosotros y les ha ido muy bien, porque nosotros nos encargamos de la logística y la distribución.

Ellos solo tienen que enfocarse en comunicar su producto y promocionarlo, mientras nosotros nos encargamos de llegar a todo el Perú.

¿Cómo utilizan la inteligencia artificial en Platanitos?

La inteligencia artificial nos ayuda en varias áreas. Primero, para describir productos con mucho detalle. Por ejemplo, identifica colores específicos o detalles únicos en zapatillas que un humano podría pasar por alto.

Segundo, mejora las búsquedas: ahora los clientes pueden buscar de manera conversacional, por ejemplo “zapatilla que usó tal jugador en tal partido”, y la IA lo entiende y lo encuentra. También estamos experimentando con Holobox, una caja 3D que simula la presencia de un asesor en la tienda y te permite ver y probar virtualmente los productos.

¿Cómo esto mejora la logística y distribución?

Nuestro software de inventarios permite que cualquier tienda funcione como un centro de distribución. Así, un pedido puede salir de la tienda más cercana al cliente, reduciendo tiempos y costos.

Incluso compartimos la comisión entre la tienda que vende y la que despacha. Esto es muy diferente a modelos centralizados como Amazon o Temu; nuestra mercadería ya está distribuida en todo el país, y queremos aprovechar eso para rotarla eficientemente.

¿Cuáles son los planes de Platanitos para el futuro?

Estamos consolidados en Perú, seguimos creciendo orgánicamente y también avanzamos en Chile. Actualmente tenemos 95 tiendas en Perú y 6 en Chile, y proyectamos cerrar el año con 100 tiendas en Perú y 10 en Chile, un total de 110.

Además, queremos democratizar la moda más allá del retail, ofreciendo nuestro software de inventarios a otras tiendas sin costo, para que puedan utilizar su stock de manera eficiente y rápida.

¿Algún mensaje final para los clientes?

Seguimos creciendo en categorías, geografía y tecnología. Nuestro objetivo es democratizar la moda, llevarla hasta el último rincón del país. Abrimos tiendas en ciudades más pequeñas y desarrollamos soluciones como lockers digitales para recoger productos rápidamente. Queremos que cada persona, sin importar dónde viva, tenga acceso a productos de calidad de manera fácil y rápida.