Giorgio Armani: esta es la fortuna y herencia que deja el famoso diseñador de moda tras su muerte

Conoce un poco más de la historia detrás de Armani y cuanto vale su patrimonio al momento de fallecer. | Foto: Composición LR

El diseñador italiano, Giorgio Armani, ha fallecido a la edad de 91 años, dejando consigo un impactante legado en el mundo de la moda. Su repentina partida, anunciada por su cuenta oficial de Instagram, ha sorprendido al mundo de la confección y a modelos internacionales, quienes lamentan su deceso.

A lo largo de los años, Armani construyó un imperio en torno a su reconocida marca de ropa, incluso contando con una franquicia de hoteles a su nombre. Con ello, según la revista Forbes en 2022, acumuló una fortuna de US$ 12 mil millones de dólares, cuenta con un patrimonio estimado de US$ 40 millones.

¿Cuál era la fortuna del diseñador de moda, Giorgio Armani?

Según el ranking de Bloomberg.com, Giorgio Armani se encontraba en el puesto 360 de las personas más ricas del planeta. El portal, además, afirma que contaba con una fortuna de US$9 mil millones, no solo basándose en su icónica marca de ropa, sino también en negocios como la hotelería, los restaurantes y exclusivos clubes nocturnos.

Pese a tener estas empresas, sin duda su éxito se debió a su talento para el diseño de modas, donde se destacan marcas como 'Emporio Armani', 'Giorgio Armani', 'Armani Exchange' y 'EA7'. Cada una de ellas representaba un estilo diferente, sentando las bases para crear reconocida marca con su nombre. Según Bloomberg, esta habría registrado un ingreso de US$2,700 millones en el 2024.

Giorgio Armani se encontraba muy presente en sus pasarelas, pese a que su avanzada edad. Foto: EFE

Así llegó Giorgio Armani al reconocimiento mundial

Giorgio Armani inició su imperio en 1975, tras trabajar como diseñador para Nino Cerruti. El impulso que necesitaba se lo ganó con la llegada de 'star system' de Hollywood y su participación en el filme de 1980 'Gigolo americano', donde visitó a Richard Gere. El italiano solo encantaba con sus diseños, sino que se encargó de darle más 'feminidad' a los trajes masculinos, dotándolos de más ligereza y frescura.

Este año, la salud de Giorgio Armani ya mostraba signos de empeorar, sobre todo por su notable ausencia en La Semana de la Moda Masculina de Milán, en junio de este año, ya que solía cerrar sus pasarelas junto a sus modelos. Se esperaba su retorno al evento en la edición de París, programada para la próxima semana.