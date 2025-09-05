En cada alfombra roja, el nombre del icónico diseñador italiano estaba entre los nominados a lo mejor del cine y la televisión. A veces, en las entrevistas en vivo, un diseño de Giorgio Armani era tan protagonista como una actriz y un actor. “Con profundo pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor”, informó la compañía. “Su visión, que se expandió de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo. Activo en muchos frentes, especialmente en apoyo a su querida Milán”.

El italiano creció en una familia cercana al fascismo. Su padre era empleado administrativo del Partido Fascista de Piacenza. “Fue entonces cuando comprendí lo que significaba ser parte de un mundo, tener que llevar uniforme para tener lo suficiente para comer”, contó a Corriere.it en 2024. “Hubo cosas buenas. Nos organizaron un poco la vida. Viajes al campo con reparto de pan, campamentos de verano, obras de teatro organizadas por el club... Los niños nos divertimos mucho”.

Su niñez la pasó en Piacenza. Vivió en un quinto piso que abandonaba junto a su madre y hermanos para buscar refugio durante la guerra. Un accidente lo llevó a estar internado 20 días. “Después de la guerra, los niños andábamos recogiendo pólvora. Un amigo mío encendió una mecha... Estaba mirando a la calle para ver qué pasaba y me alcanzó el fuego”.

Su carrera en Milán, fue impulsada por su pareja y socio, Sergio Galeotti, quien falleció en 1985, a los 40 años. “Cuando Sergio murió, murió una parte de mí. Debo decir que me felicito un poco, porque soporté un dolor tan intenso. Pasé un año en un hospital tras otro. Para no hacerle daño, seguí trabajando. Le llevaba fotos de los desfiles de moda; en sus últimos días, vi lágrimas en sus ojos”.

En 2021, durante la Semana de la Moda, reconoció públicamente a Leo Dell’Orco, como su pareja. “Era justo salir con Leo, que desde hace tantos años me ayuda con las colecciones masculinas; es mi colaborador y es muy bueno, igual que mi sobrina Silvana”.

Uno de los imperios más grandes del mundo

Jodie Foster, Zendaya, Cate Blanchett, George Clooney, Lady Gaga y Beyoncé vistieron Armani alguna vez en una alfombra roja. Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street y Richard Gere en American Gigolo vistieron sus diseños. La imagen de Gere marcó la moda de la década de los 80. “Por suerte, (Paul) Schrader cambió al protagonista, porque (John) Travolta no era en absoluto el tipo de personaje que pudiera llevar mi ropa con elegancia”, dijo al diario italiano.

Aunque se dijo que preparaba su sucesión en 2017, al momento de su muerte, Giorgio Armani continuaba siendo el único accionista y director ejecutivo de la compañía que fundó en 1975. Su herencia asciende a 12.100 millones de dólares.

Además de la alta costura y de sus marcas Emporio y Armani Exchange, extendió su imperio a restaurantes, hoteles y artículos de belleza. “No sé si usaría la palabra ‘adicto al trabajo’, pero el trabajo duro es, sin duda, esencial para el éxito”, declaró en una entrevista publicada hace unos días, en la edición del 29 de agosto de The Financial Times. “Mi único arrepentimiento en la vida fue haber pasado demasiadas horas trabajando y no suficiente tiempo con amigos y familia”.

En esa entrevista abordó el futuro de su imperio, que no estuvo exento de polémica (fue multado por 4 millones de dólares por afirmaciones falsas sobre “la ética y la responsabilidad social”). “Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades que siempre he asumido hacia quienes están más cerca de mí, como Leo Dell’Orco, los miembros de mi familia y todo el equipo de trabajo. Quiero que la sucesión sea orgánica y no un momento de ruptura”.

Las reacciones tras su muerte se dan desde distintas partes del mundo. “Lo que me enseñaste es un valor añadido, invaluable en este caos”, señaló Laura Pausini. “Lloro la pérdida de alguien a quien siempre he considerado amigo, nunca rival. Y solo puedo rendir homenaje a su inmenso talento. A su inquebrantable lealtad a un solo estilo: el suyo”, escribió Valentino Garavani. Por su lado, Donatella Versace se despidió de “un gigante” que hizo historia.