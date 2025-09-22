HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     
Economía

Oro alcanza máximos históricos mientras el dólar se debilita

En el ámbito local, el sol peruano se depreció levemente, aunque en un entorno estable. A pesar de señales positivas en algunos sectores, persisten riesgos económicos y políticos ante un alto descontento social.

El oro fue impulsado por expectativas de más recortes de tasas de la Reserva Federal. Foto: Freepik
El oro fue impulsado por expectativas de más recortes de tasas de la Reserva Federal. Foto: Freepik

Los mercados internacionales cerraron la semana con contrastes: mientras el oro alcanzó un nuevo récord histórico, impulsado por la expectativa de más recortes de tasas de interés en Estados Unidos y la debilidad del dólar, el petróleo retrocedió en medio de dudas sobre la demanda global. En el plano local, el sol peruano concluyó la jornada con una leve depreciación, aunque dentro de un rango estable.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Oro en máximos

El oro se apreció con fuerza y renovó máximos históricos en dólares, consolidando su tendencia alcista. El impulso vino de las recientes señales de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), cuyos miembros apuntan a más recortes de tasas este año. Esta postura reduce el costo de oportunidad de mantener oro, que no genera intereses, y lo convierte en un activo más atractivo.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Al mismo tiempo, la depreciación del dólar frente a otras divisas hizo que el metal resultara más accesible a compradores internacionales, estimulando la demanda.

Analistas como Antonio Montiel, Director de Análisis de ATFX Education, advirtieron que, aunque el sesgo sigue siendo favorable, podrían producirse correcciones si la Fed modera las expectativas de flexibilización o si los precios suben demasiado rápido en plazos cortos.

Petróleo en baja

El crudo cerró la jornada en negativo. Los inversionistas priorizaron los signos de desaceleración de la economía estadounidense por encima del estímulo monetario de la Fed, que recientemente redujo en 25 puntos básicos su tasa de referencia.

La presión bajista también provino de inventarios elevados de destilados y de una producción global todavía robusta, en línea con la política de la OPEP+ de mantener la oferta por encima de lo previsto. Además, desde Washington se sugirió que precios más bajos limitarían la capacidad financiera de Rusia, lo que redujo la prima de riesgo de los contratos petroleros.

El sol peruano estable pero frágil

En el frente cambiario local, el sol peruano se depreció 0,08%, al pasar de 3,4978 a 3,5007 soles por dólar. La sesión estuvo marcada por baja volatilidad y un rango estrecho —entre 3,4977 y 3,5092—, lo que refleja un mercado estable dominado por movimientos técnicos más que por factores fundamentales.

Según Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX LATAM, la estabilidad de corto plazo se explica por flujos moderados de inversión hacia la región y por señales positivas en algunos sectores internos: el turismo se encamina a un récord histórico este 2025, las energías renovables siguen atrayendo capital, y las mipymes refuerzan su integración en cadenas de valor internacionales.

Sin embargo, persisten riesgos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la refinanciación de más de US$287 millones de Petroperú, lo que alivia la presión financiera de la estatal, pero también evidencia la fragilidad de las empresas públicas y la necesidad de mayor transparencia fiscal.

En el plano político, la presidenta Dina Boluarte enfrenta una desaprobación superior al 90% en todas las macrorregiones. El descontento social, protagonizado en buena parte por la generación Z, cuestiona la legitimidad del gobierno y eleva la percepción de inestabilidad, aunque todavía no ha generado una fuga significativa de capitales.

Incluso su participación en la Asamblea General de la ONU ocurre en un contexto interno debilitado, lo que resta margen de maniobra en política exterior.

Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, domingo 21 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 21 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, sábado 20 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 20 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

LEER MÁS
¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

LEER MÁS
¿Quién hereda los fondos de pensiones de una AFP si el titular fallece? Gerente de Operaciones de entidad privada responde

¿Quién hereda los fondos de pensiones de una AFP si el titular fallece? Gerente de Operaciones de entidad privada responde

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Economía

Tía María: Gobierno Regional de Arequipa prevé inicio de construcción en octubre pese a oposición social

MEF reporta avance del 59% en el shock desregulatorio, pero continúa rechazo sindical

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota