Oro alcanza máximos históricos mientras el dólar se debilita

El oro fue impulsado por expectativas de más recortes de tasas de la Reserva Federal. Foto: Freepik

Los mercados internacionales cerraron la semana con contrastes: mientras el oro alcanzó un nuevo récord histórico, impulsado por la expectativa de más recortes de tasas de interés en Estados Unidos y la debilidad del dólar, el petróleo retrocedió en medio de dudas sobre la demanda global. En el plano local, el sol peruano concluyó la jornada con una leve depreciación, aunque dentro de un rango estable.

Oro en máximos

El oro se apreció con fuerza y renovó máximos históricos en dólares, consolidando su tendencia alcista. El impulso vino de las recientes señales de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), cuyos miembros apuntan a más recortes de tasas este año. Esta postura reduce el costo de oportunidad de mantener oro, que no genera intereses, y lo convierte en un activo más atractivo.

Al mismo tiempo, la depreciación del dólar frente a otras divisas hizo que el metal resultara más accesible a compradores internacionales, estimulando la demanda.

Analistas como Antonio Montiel, Director de Análisis de ATFX Education, advirtieron que, aunque el sesgo sigue siendo favorable, podrían producirse correcciones si la Fed modera las expectativas de flexibilización o si los precios suben demasiado rápido en plazos cortos.

Petróleo en baja

El crudo cerró la jornada en negativo. Los inversionistas priorizaron los signos de desaceleración de la economía estadounidense por encima del estímulo monetario de la Fed, que recientemente redujo en 25 puntos básicos su tasa de referencia.

La presión bajista también provino de inventarios elevados de destilados y de una producción global todavía robusta, en línea con la política de la OPEP+ de mantener la oferta por encima de lo previsto. Además, desde Washington se sugirió que precios más bajos limitarían la capacidad financiera de Rusia, lo que redujo la prima de riesgo de los contratos petroleros.

El sol peruano estable pero frágil

En el frente cambiario local, el sol peruano se depreció 0,08%, al pasar de 3,4978 a 3,5007 soles por dólar. La sesión estuvo marcada por baja volatilidad y un rango estrecho —entre 3,4977 y 3,5092—, lo que refleja un mercado estable dominado por movimientos técnicos más que por factores fundamentales.

Según Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX LATAM, la estabilidad de corto plazo se explica por flujos moderados de inversión hacia la región y por señales positivas en algunos sectores internos: el turismo se encamina a un récord histórico este 2025, las energías renovables siguen atrayendo capital, y las mipymes refuerzan su integración en cadenas de valor internacionales.

Sin embargo, persisten riesgos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la refinanciación de más de US$287 millones de Petroperú, lo que alivia la presión financiera de la estatal, pero también evidencia la fragilidad de las empresas públicas y la necesidad de mayor transparencia fiscal.

En el plano político, la presidenta Dina Boluarte enfrenta una desaprobación superior al 90% en todas las macrorregiones. El descontento social, protagonizado en buena parte por la generación Z, cuestiona la legitimidad del gobierno y eleva la percepción de inestabilidad, aunque todavía no ha generado una fuga significativa de capitales.

Incluso su participación en la Asamblea General de la ONU ocurre en un contexto interno debilitado, lo que resta margen de maniobra en política exterior.