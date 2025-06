Luego de más de diez días internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Xiomara, una niña de siete años, fue dada de alta tras sufrir una grave caída desde cinco metros de altura. El accidente ocurrió mientras jugaba con sus amigos en una losa deportiva del sector A, ampliación V, en La Campiña, Lurigancho-Chosica.

El espacio, ubicado frente a su vivienda, carecía de barandas de seguridad a pesar de su considerable altura. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la menor cayó desde el borde de la estructura. Vecinos que presenciaron el hecho acudieron de inmediato a auxiliarla. En tanto, el padre de la menor, John Saravia, solicita apoyo económico para cubrir los gastos de su hija.

"Me he dedicado por 24 horas a cuidarla. He perdido mi trabajo. Solicito apoyo para que puedan brindarme uno. Me he sentido muy mal. Hemos pasado cosas terribles", declaró para Panamericana.

Vecinos del distrito denuncian que obra llega un año paralizada

Según denuncian los residentes, la losa llevaba más de un año en estado de abandono. Solo después del accidente se retomaron los trabajos para culminar la obra, lo que generó indignación entre los familiares de la menor.

La familia solicita que el alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, asuma los costos de su recuperación, que incluye terapias físicas y apoyo psicológico. “No es solo que ya salió de alta. Mi sobrina necesita tratamiento por varios meses”, señaló un pariente.

Aunque se han reiniciado las obras para cercar la losa, los vecinos alertan que aún hay clavos, fierros y madera que representan un riesgo. Exigen que la construcción sea culminada con responsabilidad para evitar nuevas tragedias.

Cualquier persona interesa en donar puede comunicarse al número +51 959 129 639. A nombre de John Saravia.

Alcalde de Chosica sostuvo que sí otorgó ayuda a familia

Ante la indignación vecinal, el alcalde Oswaldo Vargas Cuellar reconoció que existen responsabilidades compartidas en torno al accidente. Si bien aseguró que la obra en cuestión contaba inicialmente con cerco perimétrico, señaló que este fue retirado: “Ha existido los cercos correspondientes, lamentablemente lo han sacado”, afirmó en diálogo con La República.

En tanto, el padre de Xiomara ha afirmado que la autoridad si se acercó al hospital para brindarle apoyo. "Fue como amigo, pero no como autoridad. Me dijo que están gestionando con la empresa responsable para que cubran los gastos", acotó.

Por su parte, el burgomaestre informó para ese medio que ha solicitado un informe completo a la Gerencia Municipal para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados. “He pedido una investigación del caso… se debe indemnizar a la niña como corresponde”, expresó.

