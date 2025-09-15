HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 15 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar hoy en Perú y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 15 de septiembre.
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 15 de septiembre. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 15 de septiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,480 la compra y S/3,510 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 15 de septiembre?

BCP

  • Compra: S/3,695
  • Venta: S/3,780

BBVA

  • Compra: S/3,695
  • Venta: S/3,780

Interbank

  • Compra: S/3,695
  • Venta: S/3,780

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

