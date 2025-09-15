HOYSuscripcion LR Focus

Economía

AFP: nueva comisión por productividad repite la vieja fórmula y no garantiza menores cobros

Afiliados seguirán pagando a las administradoras incluso cuando sus fondos pierdan valor. La clave estará en el reglamento que defina la SBS.

La nueva Ley del Sistema Previsional propone introducir una comisión por productividad, con un componente fijo y variable ligado al desempeño del fondo. Foto: composición/Andina
La nueva Ley del Sistema Previsional propone introducir una comisión por productividad, con un componente fijo y variable ligado al desempeño del fondo. Foto: composición/Andina

Hasta hoy, los afiliados a las AFP pagan bajo dos esquemas. La comisión sobre saldo descuenta cada año un porcentaje del dinero acumulado en la cuenta individual, mientras que la comisión por remuneración —también llamada por flujo— retira un porcentaje del sueldo bruto mensual en cada aporte.

En ambos casos, el cobro se realiza sin importar si el fondo gana o pierde valor, lo que ha generado críticas en medio de la baja rentabilidad obtenida en los últimos años.

La nueva Ley del Sistema Previsional plantea una variante: la comisión por productividad. Este esquema tendrá dos componentes: una parte fija, que asegura ingresos constantes a la AFP, y una variable, atada al desempeño del fondo. Sin embargo, el cambio no corrige la esencia del problema: las AFP seguirán cobrando aunque los afiliados pierdan dinero.

El historial tampoco ayuda. En 2013, cuando se cuestionó la comisión por flujo, se prometió que el cobro se reduciría hasta 0,6%. Diez años después, las AFP siguen descontando más de 1%.

En esa línea, solo una normativa que permita a bancos, cajas y aseguradoras administrar fondos de pensiones abriría la puerta a una mayor competencia, lo que podría traducirse en menores comisiones y un sistema más eficiente para los afiliados. La SBS ha anunciado recién la prepublicación, en octubre, de este reglamento, pero su aprobación final aún no tiene fecha prevista.

"Hoy las AFP prácticamente monopolizan el sistema y no tienen incentivos para bajar comisiones ni ingresos. Todo dependerá de si el reglamento permite realmente una mayor competencia o, por el contrario, resulta tan restrictivo que la haga inviable”, sostuvo Pedro Francke, economista y exministro de Economía, para La República. "Además, es un tema ligado también a la seguridad de los fondos, que la SBS debe garantizar ", finalizó

