De ser aprobado este proyecto, sus alcances entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2026. No obstante, diversos sindicatos cuestionaron que se reduzca el otorgamiento de la CTS al 14%. Foto: composición LR/Andina

Tal y como lo establece el Convenio Colectivo Descentralizado 2025-2026, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley que busca regular el otorgamiento de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

De aprobarse la iniciativa, entraría en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año. Con ello, los empleados sujetos al Decreto Legislativo N° 1057 podrán acceder a este beneficio al término de su vínculo laboral, equivalente al 14% de la remuneración mensual, por año o fracción mayor a seis meses de servicios.

Para la implementación de esta medida, se destinará un monto de S/77 millones 828.740, según el acuerdo firmado entre las cinco centrales sindicales y los representantes del gobierno. No obstante, algunos especialistas se han mostrado críticos por el costo fiscal que representaría su implementación. Dicho cuestionamiento es diferente al de gremios como la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE), la Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS, UNASSE y Confecas.

CTS recortada: Sindicatos cuestionan proyecto del Ejecutivo

De acuerdo con este último sindicato, la propuesta impulsada por el premier Arana es una burla y una "migaja disfraza de derechos", puesto que establece una CTS de apenas el 14% para los trabajadores CAS. En ese sentido, consideran que la fórmula planteada por el Congreso es un avance que no puede ser desconocido ni reemplazado por un "acuerdo inferior".

"Reducir la CTS a solo el 14% implica desnaturalizar la finalidad protectora de este beneficio. Exhortamos a los congresistas a rechazar la maniobra de legitimar la desigualdad y a respaldar los proyectos de ley que sí garantizan la CTS al 100%. Quienes voten a favor del 14% estarán votando contra la clase trabajadora y a favor de la precarización laboral", enfatizaron a través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales.

A su turno, Karla Sánchez, dirigente del CEN de la CITE, señaló que el dictamen CAS cuenta con un apoyo multipartidario y no puede seguir siendo postergada su deliberación, que se encuentra agendada en el Pleno desde el 14 de agosto de este año. Y es que la realidad golpea a los trabajadores. Puso como ejemplo, que hay empleados con 20 o 25 años de servicio, cuyas remuneraciones no superan los S/2.000 y no reciben derechos completos.

En sintonía con la opinión de los sindicatos que alistan una movilización para el 17 y 18 de septiembre, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, indicó que el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo pretendería "boicotear" el progreso de las iniciativas en el Parlamento. Y es que, al ser considerado como "muy urgente"; tendría que ser priorizado y posteriormente, consensuado con el dictamen de la Comisión de Presupuesto.

"Por lo menos, la iniciativa legislativa les otorga a los trabajadores dos derechos como la CTS y las gratificaciones. Eso debería concretizarse y no poner trabas. Lo cierto es que ellos han sido discriminados económicamente y sus derechos no pueden seguir siendo vulnerados. Hay un retraso y un olvido de hace muchos años", anotó a este medio.

Como se recuerda, en el Parlamento existen dos dictámenes validados por las comisiones de Trabajo y Presupuesto que están pendientes de abordaje. A diferencia del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, el texto del grupo de trabajo que preside Lady Camones busca garantizar el otorgamiento de CTS al 100% y gratificaciones bajo los alcances de la Ley Servir.

Si bien la principal instancia dictaminadora es Presupuesto, la comisión de Trabajo plantea una reforma más amplia. Además de la CTS, propone entregar a los trabajadores del sector público aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como un subsidio por fallecimiento y por gastos de sepelio, que se otorga conforme a las disposiciones establecidas por el Decreto Legislativo 276.

Trabajadores CAS recibirían CTS, según proyecto del Ejecutivo

En conferencia, el titular de la PCM, Eduardo Arana, había anticipado la presentación de este proyecto de ley que regula el otorgamiento de una CTS a los trabajadores CAS. Para sustentar la viabilidad técnica de esta propuesta, el gobierno cita la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la Ley N° 31131, que busca la incorporación del régimen CAS al Decreto Legislativo 728 y 276.

Y es que si bien resulta posible su contratación en modalidad de plazo indeterminado o determinado, se advierte que la situación de los beneficios de estos servidores presenta diferencias frente a los otros dos, quienes perciben el concepto de CTS al finalizar su vínculo laboral.

"Cabe precisar que la propuesta normativa resulta viable, a razón de que los acuerdos arribados en el Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025- 2026 son vinculantes para las partes que los adoptaron. Con la implementación, los servidores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, tendrán derecho a percibir una CTS, a partir del 1 de enero de 2026", se lee en los fundamentos del proyecto.

Durante el 2024, el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público identificó que, del total de 180.482 registros que fueron ocupados en el régimen CAS con contrato indeterminado, 148.946 permanecieron todo el año, 7.619 fueron nuevos ingresos y 24.447 se desligaron en algún momento.

En el caso de quienes están sujetos a una vinculación determinada, se registró un total de 124.096 plazas. De este total, 42.679 continuaron durante el 2024, 49.490 se incorporaron como nuevos trabajadores y el resto, que asciende a 31.927, finalizaron su relación contractual. En detalle, 11.827 ingresaron en un año diferente, 5.645 en el 2024, pero con una mayor duración a 6 meses y 12.449 lo hicieron bajo un periodo menor al referido.

Al 15 de julio del 2025, 258.399 trabajadores CAS aparecen como ocupados, de los cuales, 241.338 se encuentran con registro sostenible, 4.258 con registro temporal cuya fecha de vigencia máxima es el 31 de diciembre de ese año y 12.803 en registro temporal bajo la denominación específica de intervenciones pedagógicas.

La proyección del Ejecutivo indica que el número de registros ocupados que podrían recibir la CTS en el 2026 asciende a 41.358 y el costo promedio estimado sería de S/77,6 millones. No obstante, dicha cifra se incrementaría de acuerdo con el tiempo acumulado de servicio y su impacto en el cálculo de la CTS. Bajo este escenario, el gasto sería de S/128,6 millones en el 2031.