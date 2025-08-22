HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Economía

Retiro AFP y ONP 2025: ministro de Trabajo advierte que proyectos de ley perjudicarán a los trabajadores

Ante la insistencia de algunas bancadas que pretenden aprobar un nuevo retiro de las AFP y ONP, el titular del MTPE recalcó que este tipo de medidas debilitan el sistema previsional y el ahorro interno del país.

El ministro de Trabajo volvió a la carga contra los intentos del Congreso de dar luz verde a un octavo retiro de las AFP. Foto: composición LR/MTPE
El ministro de Trabajo volvió a la carga contra los intentos del Congreso de dar luz verde a un octavo retiro de las AFP. Foto: composición LR/MTPE

Ciertos grupos parlamentarios buscan aprobar un retiro de las AFP y de la ONP antes de que culmine la última legislatura del Congreso unicameral. Sus defensores aseguran que este tipo de medidas reactivaría la economía de las familias para afrontar los impactos del alza del costo de vida. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, reiteró sus implicancias en detrimento del ahorro jubilatorio de los afiliados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Y es que, en más de una oportunidad, el titular del MTPE ha defendido la necesidad de que los trabajadores del país cuenten con un mecanismo de protección social para su vejez y dispongan de un fondo económico, como lo es la CTS, frente a situaciones de desempleo u otras contingencias que puedan aparecer en el futuro.

PUEDES VER: Retiro de AFP 2025 sin avance: "El paseo ha sido de quien conduce la mesa", sostuvo Guido Bellido

lr.pe

"No es bueno para el país porque si se impulsa la política de consumirse la CTS y quedarse sin recursos cuando se quedan sin empleo, o de consumirse anticipadamente las pensiones y luego quedarse sin pensión cuando se esté viejito, o no aportar a la protección social, todo eso finalmente perjudica a los trabajadores. Por eso, es que la buena política pública es fortalecer el sistema previsional”, declaró a los medios de comunicación.

Al ser consultado sobre el reglamento de la reforma del sistema de pensiones, Daniel Maurate sostuvo que no existe una fecha determinada para su publicación. Por lo pronto, el parlamentario José Luna busca inaplicar las limitaciones y prohibiciones de esta norma, de modo que se resguarde el derecho a acceder a una pensión mínima y a efectuar retiros extraordinarios de hasta 4 UIT de las AFP.

PUEDES VER: Retiro AFP 2025, Congreso: Comisión de Economía bajo presión para aprobar liberación de hasta S/21.400

lr.pe

Retiro de AFP y reforma de pensiones

En opinión del economista Armando Mendoza, el interés de la población en acceder a una nueva liberación de las AFP evidencia su malestar frente a una economía que no mejora los indicadores sociales. Y es que, el ingreso promedio mensual de los trabajadores peruanos todavía no se recupera en comparación con la prepandemia.

Si a eso le sumamos, un salario mínimo de S/1.130 que sigue por debajo de la canasta básica familiar, el problema es más estructural. Más allá de estos temas de fondo, para Mendoza el Perú debe avanzar hacia una real reforma integral del sistema de pensiones, diferente a la que promovió el Congreso, pues resultan ser "parches" y una muerte lenta que tarde o temprano reventará.

"Dudo que el actual Congreso tenga la capacidad, interés o legitimidad para abordar esta reforma. Sospecho que será el futuro, pero por lo pronto, en la agenda inmediata está el retiro de las AFP. Como vemos, hay algunos actores políticos que se oponían inicialmente, pero como han observado que esto representa pérdida de apoyo popular, están empezando a cambiar de discurso", analizó.

PUEDES VER: Ante retroceso de las AFP, las aseguradoras toman protagonismo como inversionistas de largo plazo del Estado y empresas

lr.pe

Para Mendoza, el actual modelo solo beneficia a las AFP, un oligopolio que tiene grandes ganancias a partir del dinero de los trabajadores. Frente a esta situación, no existen muchas alternativas para manejar los fondos de mejor manera, ya que los costos y ganancias de las cuatro administradoras son elevados.

Si bien la reforma previsional gestada por Fuerza Popular amplía la competencia a través de la incorporación de diferentes entidades financieras como gestoras de los fondos, todavía existen vacíos sobre el proceder de las mismas. Tengamos en cuenta que aún no se publica el reglamento prometido por el MEF.

PUEDES VER: Retiro AFP 2025: piden priorizar debate de proyecto para liberación de fondos de pensiones

¿Cómo van los retiros AFP y ONP este 2025?

En su mayoría, Podemos, Perú Libre, Bloque Magisterial y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo fueron los promotores de los proyectos de ley que buscan autorizar un octavo retiro de las AFP. Para ganar un mayor respaldo al retiro AFP, el grupo parlamentario liderado por José Luna, buscó replantear su estrategia a través de un proyecto de ley para inaplicar las limitaciones y prohibiciones de la reforma de pensiones. No obstante, no consiguió el respaldo necesario en la Junta de Portavoces.

Si a eso le sumamos la falta de diligencia del expresidente de la Comisión de Economía en poner a debate un dictamen, esta vez, hasta ahora no se han generado las condiciones para aprobar una liberación de fondos en el Sistema Privado de Pensiones. En síntesis, estas son todas las iniciativas que quedaron pendientes de discusión:

  1. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Américo Gonza (Perú Libre)
  2. Retiro AFP de hasta el 95,5% para pacientes con cáncer o enfermedades terminales - Digna Calle (Podemos Perú)
  3. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Darwin Espinoza (Podemos)
  4. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Segundo Quiroz (Bloque Magisterial)
  5. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Guido Bellido (Podemos)
  6. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial)
  7. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Waldemar Cerrón (Perú Libre)
  8. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Luis Kamiche (Alianza para el Progreso)
  9. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Flavio Cruz (Perú Libre)
  10. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Jorge Coayla (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
  11. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Alfredo Pariona (Perú Libre)
  12. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Segundo Montalvo (Perú Libre)
  13. Retiro AFP de hasta 4 UIT - José Pazo (Somos Perú)
  14. Retiro AFP de hasta 1 UIT para desempleados - Darwin Espinoza (Podemos)
  15. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Kira Alcarraz (Podemos)
  16. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Elías Varas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
  17. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Wilson Quispe (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
  18. Retiro AFP de hasta 4 UIT y casos de cáncer - Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular)
  19. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Víctor Cutipa (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
  20. Retiro AFP de hasta 4 UIT sin afectar pensión mínima - José Luna (Podemos Perú)
  21. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Margot Palacios (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
  22. Retiro AFP de hasta 4 UIT - Jhakeline Ugarte (Bloque Magisterial)
Notas relacionadas
Retiro AFP 2025, Congreso: Comisión de Economía bajo presión para aprobar liberación de hasta S/21.400

Retiro AFP 2025, Congreso: Comisión de Economía bajo presión para aprobar liberación de hasta S/21.400

LEER MÁS
Retiro de AFP 2025 sin avance: "El paseo ha sido de quien conduce la mesa", sostuvo Guido Bellido

Retiro de AFP 2025 sin avance: "El paseo ha sido de quien conduce la mesa", sostuvo Guido Bellido

LEER MÁS
Ante retroceso de las AFP, las aseguradoras toman protagonismo como inversionistas de largo plazo del Estado y empresas

Ante retroceso de las AFP, las aseguradoras toman protagonismo como inversionistas de largo plazo del Estado y empresas

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruanos con 65 años a más pueden cobrar un apoyo económico a través del Banco de la Nación: solo deben cumplir estos requisitos en 2025

Peruanos con 65 años a más pueden cobrar un apoyo económico a través del Banco de la Nación: solo deben cumplir estos requisitos en 2025

LEER MÁS
Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Perú superará a Chile en agroexportaciones este 2025, pero el Congreso premia con reducción de impuestos a un sector ya consolidado

Perú superará a Chile en agroexportaciones este 2025, pero el Congreso premia con reducción de impuestos a un sector ya consolidado

LEER MÁS
Banco de la Nación permite pagar luz, agua y teléfono a trabajadores y pensionistas públicos desde su app: paso a paso

Banco de la Nación permite pagar luz, agua y teléfono a trabajadores y pensionistas públicos desde su app: paso a paso

LEER MÁS
Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

LEER MÁS
El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Economía

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sunat refuerza embargos de tarjetas de crédito: más entidades deberán sumarse a retención electrónica de fondos

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 22 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota