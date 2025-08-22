El ministro de Trabajo volvió a la carga contra los intentos del Congreso de dar luz verde a un octavo retiro de las AFP. Foto: composición LR/MTPE

El ministro de Trabajo volvió a la carga contra los intentos del Congreso de dar luz verde a un octavo retiro de las AFP. Foto: composición LR/MTPE

Ciertos grupos parlamentarios buscan aprobar un retiro de las AFP y de la ONP antes de que culmine la última legislatura del Congreso unicameral. Sus defensores aseguran que este tipo de medidas reactivaría la economía de las familias para afrontar los impactos del alza del costo de vida. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, reiteró sus implicancias en detrimento del ahorro jubilatorio de los afiliados.

Y es que, en más de una oportunidad, el titular del MTPE ha defendido la necesidad de que los trabajadores del país cuenten con un mecanismo de protección social para su vejez y dispongan de un fondo económico, como lo es la CTS, frente a situaciones de desempleo u otras contingencias que puedan aparecer en el futuro.

"No es bueno para el país porque si se impulsa la política de consumirse la CTS y quedarse sin recursos cuando se quedan sin empleo, o de consumirse anticipadamente las pensiones y luego quedarse sin pensión cuando se esté viejito, o no aportar a la protección social, todo eso finalmente perjudica a los trabajadores. Por eso, es que la buena política pública es fortalecer el sistema previsional”, declaró a los medios de comunicación.

Al ser consultado sobre el reglamento de la reforma del sistema de pensiones, Daniel Maurate sostuvo que no existe una fecha determinada para su publicación. Por lo pronto, el parlamentario José Luna busca inaplicar las limitaciones y prohibiciones de esta norma, de modo que se resguarde el derecho a acceder a una pensión mínima y a efectuar retiros extraordinarios de hasta 4 UIT de las AFP.

Retiro de AFP y reforma de pensiones

En opinión del economista Armando Mendoza, el interés de la población en acceder a una nueva liberación de las AFP evidencia su malestar frente a una economía que no mejora los indicadores sociales. Y es que, el ingreso promedio mensual de los trabajadores peruanos todavía no se recupera en comparación con la prepandemia.

Si a eso le sumamos, un salario mínimo de S/1.130 que sigue por debajo de la canasta básica familiar, el problema es más estructural. Más allá de estos temas de fondo, para Mendoza el Perú debe avanzar hacia una real reforma integral del sistema de pensiones, diferente a la que promovió el Congreso, pues resultan ser "parches" y una muerte lenta que tarde o temprano reventará.

"Dudo que el actual Congreso tenga la capacidad, interés o legitimidad para abordar esta reforma. Sospecho que será el futuro, pero por lo pronto, en la agenda inmediata está el retiro de las AFP. Como vemos, hay algunos actores políticos que se oponían inicialmente, pero como han observado que esto representa pérdida de apoyo popular, están empezando a cambiar de discurso", analizó.

Para Mendoza, el actual modelo solo beneficia a las AFP, un oligopolio que tiene grandes ganancias a partir del dinero de los trabajadores. Frente a esta situación, no existen muchas alternativas para manejar los fondos de mejor manera, ya que los costos y ganancias de las cuatro administradoras son elevados.

Si bien la reforma previsional gestada por Fuerza Popular amplía la competencia a través de la incorporación de diferentes entidades financieras como gestoras de los fondos, todavía existen vacíos sobre el proceder de las mismas. Tengamos en cuenta que aún no se publica el reglamento prometido por el MEF.

¿Cómo van los retiros AFP y ONP este 2025?

En su mayoría, Podemos, Perú Libre, Bloque Magisterial y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo fueron los promotores de los proyectos de ley que buscan autorizar un octavo retiro de las AFP. Para ganar un mayor respaldo al retiro AFP, el grupo parlamentario liderado por José Luna, buscó replantear su estrategia a través de un proyecto de ley para inaplicar las limitaciones y prohibiciones de la reforma de pensiones. No obstante, no consiguió el respaldo necesario en la Junta de Portavoces.

Si a eso le sumamos la falta de diligencia del expresidente de la Comisión de Economía en poner a debate un dictamen, esta vez, hasta ahora no se han generado las condiciones para aprobar una liberación de fondos en el Sistema Privado de Pensiones. En síntesis, estas son todas las iniciativas que quedaron pendientes de discusión: