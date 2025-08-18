HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Economía

Pescadores jubilados denuncian "pensiones de hambre": más de 20.000 sobreviven con menos de S/500

La crisis de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) ha dejado a miles de familias en abandono, pese a que la pesca fue durante décadas uno de los motores de la economía nacional.

La Ley N.° 30003 (2013) creó un régimen especial de seguridad social para pescadores activos. Foto: Carlos Chuquin
Miles de pescadores jubilados en el Perú enfrentan una de las crisis sociales más olvidadas del país: la quiebra de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP).

Más de 20.000 jubilados y viudas sobreviven con pensiones que en su mayoría no superan los 500 soles mensuales, monto insuficiente incluso para cubrir la canasta básica familiar.

PUEDES VER: Pescadores artesanales tienen hasta noviembre para reestructurar sus deudas: ¿Sin intereses?

¿Qué es la Caja del Pescador y por qué colapsó?

La CBSSP fue creada en la década de 1960 como un sistema de reparto financiado por aportes de pescadores, empresas armadoras y compensaciones del Estado. Su objetivo: garantizar un retiro digno a los hombres de mar.

Sin embargo, la falta de pagos empresariales, la ausencia de transferencias estatales y la mala gestión administrativa provocaron un colapso financiero irreversible.

PUEDES VER: Exalmar concreta la compra de Pesquera Centinela del Grupo Romero

En 2010, la Superintendencia de Banca y Seguros ordenó la disolución y liquidación de la Caja, un proceso que, 15 años después, sigue inconcluso.

Jubilados denuncian “pensiones de hambre”

“Nos prometieron un retiro digno. Hoy sobrevivimos con pensiones de hambre que no alcanzan ni para la canasta básica. El Estado creó la Caja y ahora no puede lavarse las manos”, reclama Arístides Chulle Purizaca, dirigente pesquero.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el Estado incumplió con las compensaciones previstas para sostener la CBSSP. Incluso pidió al MEF y a la ONP realizar estudios actuariales para mejorar los montos. Hasta ahora, no hay resultados concretos.

La deuda social con los hombres de mar

Para el exministro de la Producción, Alfonso Miranda Eyzaguirre, la deuda con los pescadores es histórica:

“La industria pesquera fue pilar de la economía nacional. Los pescadores construyeron esa riqueza con riesgo en altamar. No es aceptable que hoy vivan con pensiones mínimas”, afirmó.

El especialista propone un mecanismo financiero mixto, con compensación presupuestal y un manejo más eficiente de la liquidación, que permita honrar la deuda sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

La Ley 30003 y el limbo de los jubilados

En 2013, el Estado aprobó la Ley N.° 30003, que creó un nuevo régimen especial de seguridad social para los pescadores activos. Sin embargo, esta norma no resolvió el problema de quienes ya estaban jubilados bajo la CBSSP.

Ellos quedaron en una especie de “tierra de nadie”: sin acceso a un sistema nuevo y con pensiones reducidas que no se ajustan al costo de vida.

Más de 20.000 familias en abandono

Hoy, más de 20.000 familias dependen de estas pensiones precarias. Muchas viven en condiciones de pobreza, en contraste con el rol estratégico que tuvo la pesca peruana, fuente clave de divisas y empleo para el país.

“Nosotros no pedimos regalos, pedimos justicia. Si el Estado creó la Caja y nos obligó a aportar, lo justo es que ahora nos responda”, enfatiza Chulle Purizaca.

El reclamo es unánime: pensiones dignas para los pescadores jubilados. A 15 años de la liquidación de la Caja del Pescador, la pregunta sigue sin respuesta: ¿cuándo asumirá el Estado su responsabilidad histórica?

