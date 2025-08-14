HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Indecopi sanciona con más de S/16.000 a aseguradora de accidentes de tránsito tras no indemnizar a hija por fallecimiento de su padre

Una aseguradora fue sancionada por Indecopi tras incumplir con el pago total de la indemnización por el accidente que causó la muerte del padre de la denunciante en Chilca.

Indecopi sanciónó a Afocat Unión con más de S/16.000
Indecopi sanciónó a Afocat Unión con más de S/16.000 | Foto: Andina

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Huancayo ha ratificado la multa de 3,01 UIT, equivalente a S/16,103.50, contra la Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito Unión (Afocat Unión). Esto ocurrió tras no cumplir con el pago íntegro de la indemnización correspondiente a una consumidora, tras el fallecimiento de su padre en un accidente de tránsito en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, ocurrido el 28 de septiembre de 2023.

Según la investigación del Indecopi, Afocat Unión infringió los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, relacionados con el deber de idoneidad en la prestación de servicios, al no cumplir con la totalidad de la indemnización acordada. La aseguradora realizó cuatro pagos parciales por un total de S/9.000, dejando pendiente un saldo de S/10.800 del monto total comprometido.

¿Qué respondió Afocat Unión ante la multa impuesta por Indecopi?

En su defensa, Afocat Unión argumentó que no existía certeza sobre la relación entre el accidente y la causa de muerte del padre de la denunciante. Sin embargo, el Indecopi concluyó que, según el acta de intervención policial y los informes médicos, existía una relación directa entre el accidente y el fallecimiento del señor Marcos Soto Comun, lo que ratifica la obligación de la aseguradora de indemnizar a la familia.

Estos son los horarios y servicios que brinda el Indecopi en 26 oficinas regionales | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

Según Indecopi, Afocat Unión infringió los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Foto: Andina

Como medida correctiva, se ordenó a Afocat Unión que, en un plazo máximo de 15 días hábiles, pague el monto pendiente de S/10.800 a la señora Carmen Rosa Soto Julca. Además, la aseguradora deberá reembolsar los gastos que la denunciante incurrió durante el procedimiento administrativo.

¿Qué función cumple Indecopi?

El Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) desempeña varias funciones importantes. Su labor se centra en defender los derechos de los consumidores, garantizar la competencia justa en el mercado y proteger la propiedad intelectual. También ejerce como la autoridad nacional encargada de la protección al consumidor y preside el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor.

