HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de Facebook
Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     
Economía

Perú enfrenta 2025 con crecimiento moderado y más atractivo en renta fija, según SURA Investments

Perú se perfila como un mercado de renta fija atractivo, según César Cuervo, de SURA Investments, a pesar de la volatilidad política y los riesgos latentes en la economía.

SURA prevé una desaceleración global sin recesión. Foto: composición LR
SURA prevé una desaceleración global sin recesión. Foto: composición LR

En un mundo que avanza hacia una desaceleración económica controlada, Perú se perfila como un mercado con oportunidades en renta fija, pese a la volatilidad política y los riesgos latentes. Esa es la lectura de César Cuervo, Chief Investments Officer de SURA Investments, quien descartó una recesión global y regional en el corto plazo, pero advirtió que la gestión activa será clave para generar valor en las inversiones.

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante el II Encuentro de Prensa Latinoamericana realizado en Ciudad de México, Cuervo sostuvo que la economía peruana mantiene inflación dentro del rango meta y un crecimiento moderado, aunque el Banco Central tendría espacio limitado para un único recorte adicional de tasas este año.

“La renta variable peruana es tremendamente volátil y reacciona de manera contundente a los diferentes anuncios, por lo cual vemos más atractiva la renta fija”, enfatizó.

Perú: un 2025 con señales mixtas

Para el economista Juan Carlos Odar, el desempeño peruano en la primera mitad del año ha sido mejor de lo previsto, con un PBI de junio que podría crecer alrededor de 5%, lo que sería la tasa más alta en lo que va del año.

En el segundo trimestre de 2025, el crecimiento fue de 3%, lo que lleva el acumulado de enero a junio a 3,4% y el de los últimos 12 meses a 3,8%. Según estimaciones de Phase Consultores, la proyección anual de 3,1% tiene un ligero sesgo al alza.

Este repunte estaría impulsado por factores puntuales como la recuperación de la pesca y del agro, así como condiciones climáticas favorables. Sin embargo, Odar advirtió que las protestas de la primera semana de julio podrían tener un efecto negativo en las cifras del siguiente mes.

Más allá de estos altibajos coyunturales, el reto —subraya— está en mejorar el clima de inversión y el ánimo de los inversionistas.

“Por muy buenas que hayan sido las sorpresas positivas, la capacidad del Gobierno de analizarlas y capitalizarlas a su favor es muy baja. Un mejor manejo podría incluso elevar la proyección de crecimiento anual por encima del 3,17% estimado”, señaló a La República.

Odar lamentó que el discurso presidencial no haya despertado mayor entusiasmo entre el sector privado, lo que limita la aceleración en los sectores no primarios y frena la diversificación del crecimiento.

Un mundo donde el dinero vuelve a tener costo

SURA proyecta que la economía global, y en particular la estadounidense, entrará en una fase de desaceleración sin recesión. En EE. UU., el empleo y las ventas minoristas sostienen al consumo, y el S&P 500 estabiliza sus expectativas de crecimiento de utilidades en 5% para 2025, frente al 10% previsto a inicios de año.

Según Cuervo, “estamos viendo un cambio de régimen en los mercados de capitales a nivel mundial, porque los inversionistas están volviendo a aprender cómo se vive cuando el dinero cuesta”.

En Europa y China, los estímulos fiscales mejoran las perspectivas, aunque el crecimiento europeo sigue débil y Japón muestra enfriamiento. Asia ex-Japón destaca con una dinámica más positiva por consumo robusto y apoyo estatal.

Aunque en EE. UU. la inflación ha dado sorpresas positivas, sigue presionada por arriendos, seguros y salarios altos, además de los posibles efectos de aranceles, estímulos fiscales y políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. Japón ya registra aceleración inflacionaria, lo que podría forzar ajustes monetarios.

En lo geopolítico, el conflicto en Medio Oriente eleva el precio del petróleo entre 10% y 12%. Cuervo recordó que los mercados reaccionan fuerte en el corto plazo, pero “tienden a olvidar rápidamente” estos eventos, lo que abre espacios para oportunidades tácticas.

Radiografía latinoamericana

  • Chile: Elecciones con sesgo pro mercado y perspectivas positivas. Bolsa local, la más atractiva de la región según SURA.
  • México: Protegido por el TMEC, pero con estancamiento y valor en renta fija local por altas tasas reales.
  • Colombia: Crecimiento de 2,5% en 2025, pero con déficit fiscal proyectado en 7,1% y deterioro en seguridad.

En todos los casos, SURA advierte que la diversificación y resiliencia de portafolios será esencial para sortear un 2025 marcado por crecimiento moderado, inflación estructural y tensiones geopolíticas.

Notas relacionadas
OCDE advierte un estancamiento de la inversión empresarial que amenaza el crecimiento económico mundial: las razones

OCDE advierte un estancamiento de la inversión empresarial que amenaza el crecimiento económico mundial: las razones

LEER MÁS
FMI sube a 2,2% su previsión de crecimiento para América Latina a pesar de guerra comercial

FMI sube a 2,2% su previsión de crecimiento para América Latina a pesar de guerra comercial

LEER MÁS
IPE sobre la nueva Ley del Turismo: “Nada de esto se resuelve con los incentivos tributarios”

IPE sobre la nueva Ley del Turismo: “Nada de esto se resuelve con los incentivos tributarios”

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

LEER MÁS
Autoridad Portuaria Nacional da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

Autoridad Portuaria Nacional da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: revisa AQUÍ el procedimiento de Servir y los beneficiarios

Bono para trabajadores del sector público: revisa AQUÍ el procedimiento de Servir y los beneficiarios

LEER MÁS
Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones durante las operaciones bancarias en 2025

Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones durante las operaciones bancarias en 2025

LEER MÁS
Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: casi 50 solicitudes fueron presentadas para adquirir derechos sobre populares figuras

Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: casi 50 solicitudes fueron presentadas para adquirir derechos sobre populares figuras

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Economía

Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones durante las operaciones bancarias en 2025

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes en el Banco de la Nación

Autoridad Portuaria Nacional da luz verde inicial al megapuerto de Corío en Arequipa con el mismo modelo usado en Chancay

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota