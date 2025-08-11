Perú enfrenta 2025 con crecimiento moderado y más atractivo en renta fija, según SURA Investments

En un mundo que avanza hacia una desaceleración económica controlada, Perú se perfila como un mercado con oportunidades en renta fija, pese a la volatilidad política y los riesgos latentes. Esa es la lectura de César Cuervo, Chief Investments Officer de SURA Investments, quien descartó una recesión global y regional en el corto plazo, pero advirtió que la gestión activa será clave para generar valor en las inversiones.

Durante el II Encuentro de Prensa Latinoamericana realizado en Ciudad de México, Cuervo sostuvo que la economía peruana mantiene inflación dentro del rango meta y un crecimiento moderado, aunque el Banco Central tendría espacio limitado para un único recorte adicional de tasas este año.

“La renta variable peruana es tremendamente volátil y reacciona de manera contundente a los diferentes anuncios, por lo cual vemos más atractiva la renta fija”, enfatizó.

Perú: un 2025 con señales mixtas

Para el economista Juan Carlos Odar, el desempeño peruano en la primera mitad del año ha sido mejor de lo previsto, con un PBI de junio que podría crecer alrededor de 5%, lo que sería la tasa más alta en lo que va del año.

En el segundo trimestre de 2025, el crecimiento fue de 3%, lo que lleva el acumulado de enero a junio a 3,4% y el de los últimos 12 meses a 3,8%. Según estimaciones de Phase Consultores, la proyección anual de 3,1% tiene un ligero sesgo al alza.

Este repunte estaría impulsado por factores puntuales como la recuperación de la pesca y del agro, así como condiciones climáticas favorables. Sin embargo, Odar advirtió que las protestas de la primera semana de julio podrían tener un efecto negativo en las cifras del siguiente mes.

Más allá de estos altibajos coyunturales, el reto —subraya— está en mejorar el clima de inversión y el ánimo de los inversionistas.

“Por muy buenas que hayan sido las sorpresas positivas, la capacidad del Gobierno de analizarlas y capitalizarlas a su favor es muy baja. Un mejor manejo podría incluso elevar la proyección de crecimiento anual por encima del 3,17% estimado”, señaló a La República.

Odar lamentó que el discurso presidencial no haya despertado mayor entusiasmo entre el sector privado, lo que limita la aceleración en los sectores no primarios y frena la diversificación del crecimiento.

Un mundo donde el dinero vuelve a tener costo

SURA proyecta que la economía global, y en particular la estadounidense, entrará en una fase de desaceleración sin recesión. En EE. UU., el empleo y las ventas minoristas sostienen al consumo, y el S&P 500 estabiliza sus expectativas de crecimiento de utilidades en 5% para 2025, frente al 10% previsto a inicios de año.

Según Cuervo, “estamos viendo un cambio de régimen en los mercados de capitales a nivel mundial, porque los inversionistas están volviendo a aprender cómo se vive cuando el dinero cuesta”.

En Europa y China, los estímulos fiscales mejoran las perspectivas, aunque el crecimiento europeo sigue débil y Japón muestra enfriamiento. Asia ex-Japón destaca con una dinámica más positiva por consumo robusto y apoyo estatal.

Aunque en EE. UU. la inflación ha dado sorpresas positivas, sigue presionada por arriendos, seguros y salarios altos, además de los posibles efectos de aranceles, estímulos fiscales y políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. Japón ya registra aceleración inflacionaria, lo que podría forzar ajustes monetarios.

En lo geopolítico, el conflicto en Medio Oriente eleva el precio del petróleo entre 10% y 12%. Cuervo recordó que los mercados reaccionan fuerte en el corto plazo, pero “tienden a olvidar rápidamente” estos eventos, lo que abre espacios para oportunidades tácticas.

Radiografía latinoamericana

Chile : Elecciones con sesgo pro mercado y perspectivas positivas. Bolsa local, la más atractiva de la región según SURA.

: Elecciones con sesgo pro mercado y perspectivas positivas. Bolsa local, la más atractiva de la región según SURA. México : Protegido por el TMEC, pero con estancamiento y valor en renta fija local por altas tasas reales.

: Protegido por el TMEC, pero con estancamiento y valor en renta fija local por altas tasas reales. Colombia: Crecimiento de 2,5% en 2025, pero con déficit fiscal proyectado en 7,1% y deterioro en seguridad.

En todos los casos, SURA advierte que la diversificación y resiliencia de portafolios será esencial para sortear un 2025 marcado por crecimiento moderado, inflación estructural y tensiones geopolíticas.