Trabajadores despedidos por la empresa TGP siguen en pie de lucha por su reposición

Alrededor de 20 trabajadores de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) fueron despedidos de forma arbitraria en diciembre del 2023 bajo la figura de “retiro de confianza”, que está permitida por el Decreto Legislativo N° 728 para puestos clave. Lo curioso es que 14 de ellos, eran afiliados al sindicato formado el 2 de noviembre de ese mismo año.

Ha transcurrido más de un año y hasta el momento, solo 2 trabajadores han sido repuestos en sus cargos gracias a una medida cautelar interpuesta ante el Poder Judicial. En el caso de los ocho empleados restantes, no tuvieron el mismo destino, pese a que llevaban laborando hasta 15 años en la compañía.

Según contó a este medio Vladimir Salhuana, secretario general del Sindicato Unitario de Transportadora de Gas del Perú (SUTRATGP), dicha organización gremial fue constituida legalmente ante el Ministerio de Trabajo el 18 de diciembre del 2023. Sin embargo, diez días después, la empresa despidió a 14 integrantes del sindicato y otros 6 trabajadores más.

“A todos nos indican que nos despiden porque no encajamos dentro de la cultura de la empresa hacia futuro. Lo curioso es que, al enviarnos la carta notarial, no nos hablan de ello ni de la proyección de la compañía. Nos ponen que somos personal de confianza, pero nosotros no sabíamos y nos enteramos el día que nos despiden.”, señaló Salhuana.

Por su parte, Christian Sánchez, abogado del SUTRATGP, argumentó que se clasificaron de manera irregular a los trabajadores como ‘confianza’ con el propósito de impedir que se constituya el primer sindicato de TGP. De igual forma, dejó en evidencia que se despidió a cinco empleados durante sus periodos de vacaciones, derecho que está garantizado por la normativa laboral peruana.

Y es que la empresa no cumplió con lo dispuesto en el Decreto Supremo 001-96-TR, el cual exige informar por escrito a los empleados respecto a su situación contractual. No obstante, ninguno de los trabajadores despedidos recibió una notificación.

TGP: Trabajadores luchan por su reposición

Ante la vulneración de sus derechos laborales, los trabajadores del SUTRATGP llevaron su caso ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) logrando que el ente fiscalizador imponga una multa de S/190.148,25 a TGP Ayacucho por obstruir inspecciones y en el caso de Cusco, se le sancionó con S/27.089 ante la negativa de la compañía de facilitar información requerida.

Además, se presentaron 10 demandas de reposición por despido nulo, pero solo dos de ellas procedieron exitosamente. Los otros 8 siguen exigiendo que se respete su derecho a la sindicalización y que se les permita retomar sus labores.

"Pedimos que nos reincorporen a nuestras labores y que permitan que el sindicato funcione. Antes de llegar a este escenario, lo evaluamos bastante porque sabíamos que a la empresa no le gustaba. Pero, hay que recordar que el derecho a la sindicalización está amparado en la Constitución y en la ley de relaciones colectivas de trabajo. No nos dejaremos avasallar por una empresa que debe respetar los derechos de los trabajadores", sentenció Salhuana.

Sindicalización en Perú

Según el estudio "La Sindicalización en el Sector Privado Formal del Perú 2020-2024" elaborado por el Ministerio de Trabajo, solo el 5% de los trabajadores del sector privado están afiliados a un sindicato.

En sectores como la agricultura, la tasa de sindicalización cae al 1% a pesar de que emplea a más de 200.000 personas.

