Banco de la Nación ofrece préstamo de hasta S/ 50.000 para consolidación de deudas: ¿cuáles son los requisitos para acceder?

El Banco de la Nación, entidad financiera estatal adscrita al Ministerio de Economía y Finanza del Perú, tiene como objetivo principal facilitar el acceso de la ciudadanía a productos financieros en condiciones accesibles. Entre las opciones que ofrece se incluyen cuentas de ahorro, tarjetas y préstamos personales.

En ese contexto, la institución pública ha dispuesto préstamos de hasta S/ 50.000, dirigidos específicamente a trabajadores del sector público y personas jubiladas, con plazos de pago de hasta 60 meses, de acuerdo con la evaluación crediticia correspondiente.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben seguir tres pasos: primero, acudir a la agencia del Banco de la Nación más cercana, ya sea en Lima Metropolitana o en provincias, durante el horario de atención establecido. Luego, presentar los documentos requeridos al personal encargado, quien evaluará la solicitud y determinará el monto y plazo del préstamo.

Finalmente, si la solicitud es aprobada, el dinero será depositado directamente en la cuenta de ahorros del solicitante y se entregará la documentación contractual para formalizar el crédito. A continuación, se detallan los requisitos necesarios para solicitar este préstamo.

Requisitos del Préstamo de S/ 50.000 del Banco de la Nación

Por otro lado, para iniciar el trámite de préstamo en el Banco de la Nación, es necesario contar con una tarjeta de débito emitida por la entidad y presentar el DNI o carné de extranjería en original y copia. Además, se debe entregar la última boleta de pago con una antigüedad máxima de cuatro meses y estar vinculado a una institución con convenio.

Los trabajadores bajo el régimen CAS deben presentar el contrato y las adendas que acrediten una permanencia mínima de 13 meses en la entidad. Asimismo, es indispensable contar con una calificación crediticia favorable en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Para consolidar o cancelar deudas, se debe entregar la documentación sustentatoria correspondiente. Para más detalles, ingresa a través de este enlace.

