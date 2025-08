El Congreso no logró aprobar la Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape) en su segunda legislatura ordinaria debido a la falta de consensos a nivel político. La recomposición de la Comisión de Energía y Minas y la elección de su nuevo presidente configuran otra oportunidad para sacar adelante esta norma. En ese marco, el gobierno presentaría otra propuesta legislativa sobre este tema.

Según indicó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a RPP Noticias, uno de los acuerdos de la mesa de diálogo entre los representantes del Poder Ejecutivo y los gremios de mineros artesanales, es formular un proyecto de ley base que será enriquecido por los integrantes de este espacio.

"Nos hemos puesto de acuerdo en la última sesión de la mesa técnica que vamos a proponer una nueva Ley Mape con miras a que toda la minería artesanal y de pequeña escala sea objeto de regulación", sostuvo el premier, dejando entrever que sería una alternativa diferente al planteamiento que hizo el exministro Rómulo Mucho en el 2024.

De esta intención ya tiene conocimiento el Congreso, puesto que los legisladores Paul Gutiérrez, expresidente de la Comisión de Energía y Minas, y Diana Gonzáles, anterior vicepresidenta de este grupo de trabajo, han venido asistiendo a la mesa técnica. Ambos han representando posiciones contrarias al predictamen discutido anteriormente, que fue criticado por prolongar el mismo modelo del fracasado Reinfo.

Sobre el rol que ha tenido el Poder Legislativo para abordar esta problemática, el titular de la PCM dijo que la minería artesanal e informal ha sido un sector sobre el que no se ha tenido la debida atención, pese a su expansión en el país. Una vez que el Ejecutivo decidió cerrar el proceso de formalización minera en junio de este año, recién se interesaron en mejorar las condiciones de la MAPE.

"Más de 20 años, que ningún gobierno le ha dado interés para resolver el problema de la minería informal y artesanales. Por eso, este gobierno creó una mesa técnica con 3 objetivos. El primero es dar acompañamiento a aquellos que puedan ser formalizados y el segundo, es darle protección a los mineros artesanales y sus familias que no están incorporadas en panilla", explicó.

Plazo sobre uso de explosivos no está vigente

Sobre el reciente comunicado del Ministerio de Energía y Minas respecto al plazo para tramitar la autorización de uso de explosivos ante la Sucamec, Arana recalcó que, mientras no concluya la transferencia del acervo documentario con cada Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), la norma no entrará en vigencia.

Como se recuerda, la emisión de este pronunciamiento se dio a raíz del retiro de los gremios de mineros informales de la mesa de diálogo con el gobierno, quienes exigen la modificatoria del Decreto Supremo 009-2025-EM que exige que los inscritos en el Reinfo gestionen este permiso antes del 17 de agosto, o de lo contrario, quedarían fuera del proceso de formalización.

Este diario se comunicó con la Confemin para conocer su opinión sobre este tema. En opinión de su presidente Máximo Franco Bequer, el texto publicado por el Minem no tiene ninguna validez legal y evidencia un retroceso del gobierno. En su interpretación, implícitamente están reconociendo un error que debería ser subsanado a partir de la emisión de otro dispositivo legal.

"Es un simple comunicado, es decir, en el tema legal no aplica. Entonces, si ellos saben que eso está mal, ¿por qué no hacen otro decreto supremo? Además, están usando como argumentos que no ha llegado el acervo documentario de las regiones. Si esa información no ha sido alcanzada por las regiones, ¿cómo van a excluir a 50.000 personas sin tener conocimiento de todos los documentos?", enfatizó.

En referencia a la invitación del premier Arana para que retornen a la mesa técnica, el dirigente minero descartó esta posibilidad por el momento y ratificó que no continuarán siendo parte del espacio de diálogo, mientras el gobierno no resuelva la modificatoria de los decretos referidos al cierre del proceso de formalización minera. Aún se mantienen en reuniones con sus bases para decidir si retoman las protestas en los próximos días.