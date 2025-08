OCDE advierte un estancamiento de la inversión empresarial que amenaza el crecimiento económico mundial: las razones

Una amenaza al crecimiento económico mundial es la débil inversión empresarial, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según detalló el grupo internacional, el gasto corporativo en la mayoría de las economías avanzadas no está volviendo a las tendencias históricas, luego de la crisis financiera y la pandemia del Covid-19.

Si el gasto de las empresas en nuevos proyectos e instalaciones no aumenta, los países "no podrán sostener el crecimiento", apuntó Álvaro Pereira, economista jefe saliente de la OCDE con sede en París, a Financial Times.

Así, indicó que la inversión neta en los países de la OCDE cayó del 2,5% del producto bruto interno (PBI) al 1,6%. Según observa la OCDE, tras el golpe de la pandemia, la reversión no se vislumbra.

Solo 2 de 34 economías avanzadas como Israel y Portugal han superado sus tendencias de inversión netas previas a la crisis financiera el año pasado. En tanto, solo seis países están por encima de sus tendencias de inversión previas al coronavirus, entre ellos Canadá, Italia y Australia.

La inversión promedio del grupo se sitúa un 20% por debajo de los niveles que habrían prevalecido de haberse mantenido las tendencias previas a la crisis financiera, según señala un documento de trabajo de la OCDE. De esta manera, se mantiene un 6,7% por debajo de la tendencia previa a la pandemia.

Incertidumbre política y aranceles merma gasto de empresas

Hace unos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró su proyección de crecimiento económico mundial pese a la guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, materializada en la imposición de aranceles. Ahora, la entidad global prevé un crecimiento del PBI global de 3%, cifra todavía por debajo del 3,3% registrado en 2024 y el promedio del 3,7% visto antes de la pandemia.

¿Qué impide despegar? Señala la OCDE que uno de los tantos factores que influyen en esta desaceleración es la incertidumbre política generalizada, toda vez que las empresas se ven afectadas por shocks repetidos, apuntó Pereira.

Otro de los factores que ha mermado el impulso a las empresas de tomar grandes decisiones de gasto es la caótica implementación de aranceles por parte de Trump, anotó la OCDE, lo que implicaría una mala señal considerando que la inversión empresarial había caído en todas las industrias principales, sostuvo.

"La incertidumbre ha sido muy generalizada desde la crisis financiera y hemos tenido muchas crisis graves (...) Tarde o temprano, si no contamos con más inversión, no podemos sostener el crecimiento", refirió Pereira.

Una de las razones por las que las corporaciones se muestran cautelosas o reticentes a invertir en proyectos a largo plazo es porque existe un aumento de una desviación estándar en la incertidumbre de la política económica. Es decir, las compañías no encuentran claras las perspectivas de la demanda mundial, la regulación o la política comercial.

Por último, la OCDE proyectó que, de continuar los elevados niveles de incertidumbre, la inversión podría reducirse en 1,4 puntos porcentuales a finales del 2026.

La investigación de la OCDE encontró también que si bien el costo de capital cayó después de la crisis financiera, las corporaciones no están logrando realizar inversiones reales marginales. Además, las empresas de varios países están aumentando los pagos a los accionistas en comparación con las tendencias previas a la crisis.