El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, reconoció la existencia de un chat grupal de WhatsApp, en el que intercambiaba mensajes e información con mineros informales, antes de ser designado como titular del sector. Según dijo, fue incorporado a esta conversación llamada "Mape" a mediados del 2024 y su interés se debía a razones estrictamente "académicas".

“Soy catedrático universitario y precisamente mis temas en mis clases universitarias son de pequeña minería y minería artesanal, y también otros temas mineros en general. Yo necesito estar informado. En este chat participan personas con mucha capacidad profesional, conocimiento y experiencia en el tema, de quienes quiero nutrirme", explicó el titular del Minem a RPP Noticias.

De igual forma, aclaró que el grupo lo integran 179 personas relacionadas con asuntos de la minería artesanal y a pequeña escala y recalcó que se desligó del mismo una vez que fue nombrado como ministro. Para Montero, los autores de este reportaje periodístico han pretendido inventar una "historia sin sentido" y crear "sesgos que no existen".

"El chat preexiste a mi participación en él. Me vinculé en junio o julio del año pasado. Hay 179 personas que forman parte de ese chat. Cuando me designan como ministro ya no participé más en ese chat, simplemente agradecí las felicitaciones y ahíí quedó mi participación.Rechazo completamente estas pretensiones de crear sesgos y cosas que no existen", agregó.

Como se recuerda, en este chat de WhatsApp, Montero advertía sobre los riesgos que implicaba derogar el fracasado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que ha servido como un escudo de impunidad para los operadores de la minería ilegal. No obstante, el titular del Minem escribía: “Salimos a advertir sobre los graves riegos si se deroga el REINFO sin tener una norma consensuada y reglamentada que lo reemplace”