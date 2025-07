El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, aseguró la continuidad de las interdicciones en el país, pero la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) tiene su propia versión. Según indicó su presidente Máximo Franco Bequer, desde el martes 15 de julio se han detenido estas operaciones contra los mineros en vías de formalización.

"En este momento ya no existe interdicción desde el martes. Si no hay, se entiende que el Ejecutivo ha cedido. Por eso, estamos sentados en la mesa de diálogo con ellos. Tienen una forma ligera de decir las cosas porque los mineros excluidos del proceso de formalización no son ilegales, ya que tienen Reinfo. Una cosa diferente es que no hayan cumplido algún requisito", declaró a Canal N.

De igual forma, el dirigente minero recordó que desde su gremio cursaron una carta a la presidenta Dina Boluarte para suspender estas acciones de interdicción, las cuales se tratan de un conjunto de medidas dirigidas a combatir la extracción de ilegal de minerales a través de la incautación y destrucción de equipos utilizados en esta actividad ilícita.

Para Franco Bequer, no es viable que, mientras se desarrolla la mesa de diálogo con los representantes del Poder Ejecutivo en la sede de la PCM, se hayan estado realizando estas "medidas de presión" que afectan también a los mineros en proceso de formalización, con la excusa de combatir a los operadores de la minería ilegal.

A su turno, el asesor legal de la Confemin, Luis Mayta, explicó que las acciones de interdicción son ejecutadas por la Policía y el Ministerio Público contra las operaciones ilegales que se desarrollan en zonas no permitidas. En el caso de los mineros excluidos del Reinfo, éstas no pueden materializarse, teniendo en cuenta que no hay un procedimiento administrativo firme sin notificarse.

"En la mesa ha estado el Ministerio Público y el Poder Judicial, que debe ser garante de los derechos de los ciudadanos, incluidos los mineros en proceso de formalización. Es evidente que no puede haber interdicción a aquellas personas que están en zonas permitidas, ni mucho menos contra aquellas personas que están en formalización, con un procedimiento administrativo que ni siquiera se ha notificado", argumentó.

Cuestionan declaraciones del Minem

A inicios de la semana, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, dejó en claro que no revisarían los Decretos Supremos 012-2025-EM y 009-2025-EM que cierran el proceso de formalización minera y que regulan la ampliación del Reinfo, ya que fueron decisiones bien meditadas y analizas por su sector.

Ante esta afirmación, Franco Bequer mostró su rechazo a persistir en la exclusión de más de 50.000 mineros del Reinfo, ya que se estaría vulnerando su derecho al debido proceso. Y es que en el razonamiento del presidente de la Confemin, un acto administrativo que no ha sido notificado hasta el momento, no surte efecto.

Para resolver estas discrepancias y analizar los alcances de estas normas, es que se ha acordado conformar un subgrupo de trabajo técnico y jurídico que se instalará la próxima semana. Sus integrantes serán el Viceministerio de Gobernanza Territorial, la Dirección General de Formalización Minera del Minem, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente, Trabajo y la propia Confemin.

"Lo cierto es que ya hay una mesa y para definir estas dudas sobre las leyes, se ha creado esta subcomisión, donde el debate será netamente técnico. En ese espacio, se va a establecer quién tiene la razón jurídica. Mientras tanto, nosotros estamos en tranquilidad y esperamos definir si queremos minería para todos o para unos cuantos", acotó