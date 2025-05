Retiro AFP de 4 UIT: Guido Bellido sustentó proyecto de ley y demandó acelerar aprobación de dictamen

Luego de una semana de retraso, el congresista Guido Bellido, de Podemos Perú, se presentó ante la Comisión de Economía para exponer los alcances de su propuesta legislativa que busca autorizar un retiro de hasta 4 UIT, es decir S/21.400, de los fondos privados de pensiones. De esta manera, se convirtió en el cuarto parlamentario en sustentar este tipo de iniciativas.

Durante su alocución, Bellido repitió los mismos argumentos de sus colegas relacionados con otorgar liquidez a los ciudadanos para cubrir sus necesidades inmediatas, impulsar el consumo y fomentar las inversiones personales. Además, recordó que, esta medida sería de carácter voluntario y aplicable únicamente a solicitud expresa del titular de las cuentas individuales de capitalización.

"Solicito que con, un tiempo urgente, se pueda plantear el predictamen correspondiente, y posteriormente, que se pueda aprobar de manera favorable. Hay un compromiso de sacar adelante esta norma que está dentro de los tres meses posteriores. Y esperamos que pueda continuar con ese espíritu antes de que su periodo termine", añadió el extitular de la PCM durante el gobierno de Pedro Castillo.

En respuesta a ello, el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, informó que vienen trabajando en un dictamen que estaría listo en las próximas sesiones para ser sometido a votación. Mayores detalles al respecto, fueron revelados por el mismo legislador en una entrevista en Canal N, donde sostuvo que se evalúa la posibilidad de que el dinero retirado de las AFP sea usado como garantía para comprar una vivienda".

“Yo tengo un fondo AFP, se le doy como garantía a un banco, y me da la vivienda. Al cabo de 15 años, pago el crédito, pero también recupero mi fondo. Porque ha sido una garantía, no ha sido una inicial. Entonces al final de mis días, tengo mi fondo de AFP, pero me sirvió para comprar una vivienda”, reveló.

Retiro AFP 2025: estos son los proyectos de ley

En el Congreso se han presentado este año catorce propuestas legislativas que buscan autorizar un octavo retiro de las AFP. La primera de ellas fue planteada por el parlamentario de Perú Libre, Américo Gonza, quien pretende restaurar la facultad para que los trabajadores formales liberen hasta 4 UIT de sus fondos acumulados en sus CIC.

La última de ellas tiene como autor a Darwin Espinoza, de Podemos, quien plantea que los afiliados a las AFP dispongan de hasta 1 UIT mensual de sus cuentas individuales de capitalización mientras se encuentren en situación de desempleo. Vale mencionar que, Digna Calle busca también que los trabajadores diagnosticados con enfermedades terminales o cáncer puedan autorizar el desembolso de hasta el 95,5% de sus fondos de pensiones.

Retiro AFP de hasta 4 UIT - Américo Gonza (Perú Libre) Retiro AFP de hasta el 95,5% para pacientes con cáncer o enfermedades terminales - Digna Calle (Podemos Perú) Retiro AFP de hasta 4 UIT - Darwin Espinoza (Podemos) Retiro AFP de hasta 4 UIT - Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) Retiro AFP de hasta 4 UIT - Guido Bellido (Podemos) Retiro AFP de hasta 4 UIT - Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) Retiro AFP de hasta 4 UIT - Waldemar Cerrón (Perú Libre) Retiro AFP de hasta 4 UIT - Luis Kamiche (Alianza para el Progreso) Retiro AFP de hasta 4 UIT - Flavio Cruz (Perú Libre) Retiro AFP de hasta 4 UIT - Jorge Coayla (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) Retiro AFP de hasta 4 UIT - Alfredo Pariona (Perú Libre) Retiro AFP de hasta 4 UIT - Segundo Montalvo (Perú Libre) Retiro AFP de hasta 4 UIT - José Pazo (Somos Perú) Retiro AFP de hasta 1 UIT para desempleados - Darwin Espinoza (Podemos)

Proponen restaurar retiro AFP del 95,5%

Seis proyectos de ley en el Congreso pretenden restablecer la modalidad de retiro del 95,5% de los fondos de AFP al momento de jubilarse, que estaba vigente antes de que se apruebe la reforma de pensiones impulsada por Fuerza Popular. El último de ellos fue presentado por el parlamentario Darwin Espinoza, de Podemos.

Además de esta iniciativa, hay otros cinco proyectos que fueron presentados a lo largo del 2024 y que proponen restituir esta modalidad de jubilación restringida por la ley de modernización del sistema previsional. Actualmente, solo quienes tengan 40 años cumplidos o más al 25 de septiembre del 2024 podrán liberar el 95,5% de sus fondos. A continuación, revisa todas las propuestas:

Retiro AFP de hasta el 95,5% - José Luna (Podemos) Retiro AFP de hasta el 95,5% - Flavio Cruz (Perú Libre) Retiro AFP de hasta el 95,5% - Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) Retiro AFP de hasta el 95,5% - María Córdova (Renovación Popular) Retiro AFP de hasta el 95,5% - Guido Bellido (Podemos) Retiro AFP de hasta el 95,5% - Darwin Espinoza (Podemos)