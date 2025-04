El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, una fecha que conmemora las luchas y conquistas del movimiento obrero. En Perú, es un feriado nacional que reconoce la importancia de los trabajadores en el desarrollo del país y se formará un fin de semana largo. Por ello, muchos ciudadanos se consultan cuál será el horario de los bancos para estas fechas.

Precisamente durante este día, muchas personas aprovechan para descansar, participar en actividades conmemorativas o realizar compras y trámites personales. Para ello, en esta nota te brindamos el horario para estos días de descanso por el Día del Trabajador.

¿Abren los bancos en Lima por feriado del Día del Trabajador 2025?

BCP: ¿atienden por feriado?

Las oficinas del Banco de Crédito del Perú abren sus puertas de lunes a viernes de 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Los días sábados de 9.00 a.m. hasta la 1.00 p. m. Para el feriado por el Día del Trabajo este jueves 1 de mayo no habrá atención. Para el día viernes 2 de mayo, declarado día no laborable, el horario se mantiene en su regularidad.

BBVA

Las oficinas del BBVA abren sus puertas de lunes a viernes de 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Los días sábados de 9.00 a.m. hasta la 1.00 p. m. Para el feriado por el Día del Trabajo este jueves 1 de mayo no habrá atención. Además, para el día viernes 2 de mayo, declarado día no laborable, el horario se mantiene en su regularidad.

Banco de la Nación

Las oficinas del Banco de la Nación abren sus puertas de lunes a viernes de 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Los días sábados de 9.00 a.m. hasta la 1.00 p. m. Para el feriado por el Día del Trabajo este jueves 1 de mayo no habrá atención.

Interbank

Las oficinas del Interbank abren sus puertas de lunes a viernes de 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. Los días sábados de 9.00 a.m. hasta la 1.00 p. m. Para el feriado por el Día del Trabajo este jueves 1 de mayo no habrá atención. Además, para el día viernes 2 de mayo, declarado día no laborable, el horario se mantiene en su regularidad.

Día del Trabajo: ¿cuál es el origen de esta fecha?

El origen del Primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores se remonta al Primer Congreso de la Segunda Internacional Socialista, celebrado en París en julio de 1889. Durante este encuentro, los partidos socialistas de Europa y América del Norte acordaron dedicar el 1 de mayo a rendir homenaje a la clase trabajadora y a sus luchas históricas.

La elección de la fecha no fue casual: se hizo en memoria de los Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas estadounidenses condenados a muerte tras una huelga en 1886 que exigía la jornada laboral de ocho horas. A pesar de que las pruebas en su contra eran escasas y el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades, estos trabajadores fueron ejecutados, convirtiéndose en símbolo de la lucha obrera.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.