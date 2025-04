Las exportaciones no tradicionales del Perú crecieron 15,1% en los últimos 12 meses (marzo 2024 - febrero 2025). Foto: Andina

Las exportaciones no tradicionales del Perú crecieron 15,1% en los últimos 12 meses (marzo 2024 - febrero 2025). Foto: Andina

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que, en el período acumulado de 12 meses hasta febrero de 2025, el país registró el mayor aumento en las exportaciones de productos no tradicionales de la región, ya que tuvo un crecimiento de doble dígito. De esta manera, superó el rendimiento de grandes potencias exportadoras de América Latina.

El BCR destacó que el crecimiento de las exportaciones no tradicionales sobrepasó las cifras registradas por Brasil, Chile, Colombia y México durante el mismo período. Además, resaltó que el crecimiento promedio anual del Perú durante los últimos cinco años alcanzó el 13,2%. A continuación, te contamos más detalles.

¿Cuánto aumentaron las exportaciones no tradicionales de los principales países de América Latina

El Banco Central de Reserva señaló que las exportaciones no tradicionales del Perú crecieron por encima del 15% en los últimos 12 meses hasta febrero de 2025. En cambio, la tasa de expansión de los despachos no tradicionales de Brasil, Chile, Colombia y México no logró superar el 8% en este mismo período. A continuación, te señalamos los resultados exactos de estos países.

Perú: 15.1%

Colombia: 7,5%

México: 4,7%

Chile: 2,7%

Brasil: 2,5%

El BCR subrayó que el incremento se alcanzó principalmente por la exportación de productos agropecuarios, textiles, productos químicos y siderometalúrgicos. Cabe recordar que, en 2024, las frutas lideraron los envíos al extranjero no tradicionales, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los bienes que destacaron fueron los arándanos (US$1.745 millones), las uvas frescas (US$1.355 millones) y las paltas (US$903 millones).

¿Cuáles fueron los resultados de las exportaciones no tradicionales en Perú?

Durante los dos primeros meses de 2025, las exportaciones no tradicionales alcanzaron un total de 3.697 millones de dólares, lo que equivale a un aumento del 22,1% en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento se atribuye principalmente a un incremento del 20,1% en los volúmenes de exportación, lo que refleja una tendencia positiva en el sector.

En febrero, las exportaciones no tradicionales experimentaron un notable aumento, impulsadas principalmente por un incremento del 19,4% en los volúmenes de los sectores agropecuario, siderometalúrgico y textil. Este crecimiento se vio complementado, aunque en menor medida, por el encarecimiento de los productos pesqueros y siderometalúrgicos.

¿Cuáles son los destinos de las exportaciones no tradicionales?

Las exportaciones no tradicionales experimentaron un aumento significativo hacia la mayoría de los principales mercados, entre los cuales destacan especialmente los productos agropecuarios. Sin embargo, este crecimiento no se reflejó en las ventas hacia la Unión Europea, donde se registraron cifras diferentes.

En Estados Unidos se registró un aumento en los envíos de productos textiles y siderometalúrgicos. Por otro lado, en América Latina, los productos siderometalúrgicos y químicos se posicionan como los más destacados en términos de exportación.

