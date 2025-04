Agroexportaciones superaron los US$2.233 millones: uvas, arándanos y mangos movieron la aguja

Las agroexportaciones peruanas alcanzaron los US$2.233 millones en ventas durante el primer bimestre del 2025, lo que implicó un crecimiento de 19,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Del total exportado, US$88 millones correspondieron a productos agrarios tradicionales, mientras que las exportaciones no tradicionales sumaron US$2.145 millones, con un incremento de 25,4% respecto al 2024, y evidenció una mayor colocación de alimentos en los principales mercados internacionales.

Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: uvas frescas US$740 millones (34.5% de participación), arándanos frescos US$208 millones (9.7%), mangos frescos US$ 155 millones (7.2%), cacao en grano crudo US$ 131 millones (6.1%), mango congelado US$ 59 millones (2.8%).

También destacaron las ventas de paltas US$ 49 millones (2.3%), espárragos frescos US$ 48 millones (2.2%), alimentos de animales US$ 28 millones (1.3%), manteca de cacao acidez superior US$ 28 millones (1.3%), aceite de palma en bruto US$ 26 millones (1.2%). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 68.6% de la oferta exportable no tradicional.

Los productos de mayor contribución positiva al mes de febrero de 2025 respecto al 2024 fueron: uvas frescas (+73,3%), cacao en grano crudo (+163,6%), mango congelado (+239,2%), manteca de cacao acidez superior (+1795%), manteca de cacao acidez (+4443.7%), aceite de palma en bruto (+102,4%), cacao en polvo (+178,8%), demás frutas y otros frutos (+69.9%), mangos frescos (+5.3%), carmín de cochinilla (+64.2%), entre los principales.

El Midagri resaltó que, dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas, alcanzaron ventas superiores a los US$1.411 millones (65.8% de las agroexportaciones no tradicionales) a febrero del 2025, cifra que significó un aumento de 20.9% respecto al 2024.

Agroexportaciones: principales países de destino

De otro lado, los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, México, España, Ecuador, Chile, Canadá, Inglaterra, Colombia, Hong Kong. Este grupo de países concentraron el 79.4% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Solo en el mes de febrero de 2025, las exportaciones agrarias totalizaron US$885 millones en valor FOB, lo cual significó una tasa de crecimiento de 15.8% en comparación a los US$764 millones registrados durante el mismo mes del año anterior.

En ese mes, por ejemplo, las agroexportaciones no tradicionales totalizaron los US$ 858 millones, cifra 21.6% mayor a lo observado en similar mes del 2024.

Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional en el mes analizado fueron: uvas frescas US$ 223 millones (26.0% de participación), arándanos frescos US$ 79 millones (9.2%), mangos frescos US$ 66 millones (7.7%) y cacao en grano crudo US$ 50 millones (5.9%).

También se resaltaron las mayores colocaciones de paltas US$36 millones (4.2%), mango congelado US$33 millones (3.9%), alimentos de animales US$17 millones (2.0%), aceite de palma en bruto US$14 millones (1.6%), quinua US$ 12 millones (1.4%), paprika sin triturar ni pulveriza US$ 12 millones (1.3%), las demás frutas frescos US$ 11 millones (1.3%), galletas dulces US$ 10 millones (1.2%). Estos 12 productos en conjunto concentraron el 65,7% del total de productos no tradicionales exportados.

Por último, a febrero de este año, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$1.076 millones, cifra mayor en 15,2% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, incremento explicado en el mayor aumento en dólares de las exportaciones agrarias (US$369 millones de aumento respecto al 2024).