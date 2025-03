Aeropuerto de Colombia responde tras ser comparado con el nuevo Jorge Chávez y aclara que tienen acceso peatonal: "El mejor de Sudamérica"

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no tendrá acceso peatonal. Foto: Composición LR/Andina.

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no tendrá acceso peatonal. Foto: Composición LR/Andina.

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez de Perú está a punto de ser inaugurado y se posiciona como uno de los terminales aeroportuarios más modernos de Sudamérica. A pesar de sus avances, una de las novedades de este espacio vanguardista es que cambiará su acceso y ya no permitirá la entrada a pie para los usuarios en general, quienes ahora deberán optar por algún sistema de transporte.

Este cambio ha generado gran impacto y ha sido objeto de comparación con el Aeropuerto El Dorado de Colombia. En un video que se ha vuelto viral, el Aeropuerto colombiano responde que sí tienen un acceso peatonal, lo que lo posiciona como el mejor de Sudamérica.

PUEDES VER: Este es el nuevo ingreso al renovado Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao que pasajeros deben conocer antes de su inauguración en 2025

Aeropuerto El Dorado sí tiene acceso peatonal y es el "mejor de Sudamérica"

La comparación entre el Aeropuerto Internacional El Dorado en Colombia y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Perú ha generado diversas opiniones a través de las redes sociales. Un video publicado en TikTok, de la cuenta peruana -Ruta Chévere- cuestionó algunas características de la infraestructura del aeródromo del Callao y las contrastó con las facilidades ofrecidas en la terminal aérea de Bogotá.

La respuesta desde el país vecino no se hizo esperar. En un video compartido en la plataforma de TikTok El Dorado, reconocido como "el mejor aeropuerto de Sudamérica". Asimismo, resaltaron que la terminal colombiana dispone de transporte público, taxis autorizados y vías diferenciadas para mitigar el tráfico vehicular.

"Gracias amigos de Ruta Chevere por destacar varias de las cosas que nos hacen el mejor aeropuerto de Sudamérica, la próxima vez que vengan por favor utilicen nuestro Bus Satélite que es un servicio totalmente gratuito, es un bus que conecta todas las terminales entre si y funciona de 5.00 a. m. a 11.00 p. m. es una muy buena idea para que la propongan en el nuevo aeropuerto de Lima".

Aeropuerto Jorge Chávez es comparado con el Dorado: "¿Cómo es posible que no tenga acceso peatonal?"

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no tendrá acceso peatonal, por el contrario, habrá sistemas de transportes tanto públicos como privados para que los usuarios accedan a tomar sus vuelos. Precisamente, el video de Ruta Chevere, expone que el actual terminal El Dorado de Colombia sí cuenta con acceso peatonal. "¿Cómo es posible que el nuevo aeropuerto de Lima, no tenga ingreso peatonal?, y ahora que estamos en el mejor aeropuerto de Sudamérica sí tenga", expresó una de las integrantes de este dúo viajero.

¿Por qué no habrá acceso peatonal en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez?

Al respecto, el Ministerio de Comunicaciones precisa a través de un video que el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no tendrá acceso peatonal debido a que desde el puente modular que se encuentra en la avenida Morales Duárez hasta el nuevo terminal aéreos existe una distancia de 2 kilómetros, hecho que provoca implementar un sistema para que las personas que porten maletas no caminen toda la distancia. "No es práctica ni seguro". Para ello, se implementó el sistema de transporte público: AeroDirecto, el cual logrará llevar a los usuarios hacia el nuevo terminal aeroportuario.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.