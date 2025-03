La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), en colaboración con el Gobierno Regional de La Libertad, promueve un total de 39 iniciativas a través de la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), así como Proyectos en Activos y Obras por Impuestos.

La inversión estimada para estos proyectos supera los 9.000 millones de soles, lo que representa un impulso significativo para el desarrollo regional. En el marco del evento “La Libertad Invierte 2.0”, llevado a cabo por ProInversión junto al Gobierno Regional, se expusieron diversas iniciativas de inversión público-privada que buscan impulsar el desarrollo regional.

¿En qué sectores se enfocarán los proyectos de ProInversión?

Los proyectos presentados abarcan áreas clave como:

Transporte ferroviario

Salud

Educación

Infraestructura de riego

Vivienda social

Centros productivos

Turismo

Vialidad

Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, inauguró el evento, donde subrayó la relevancia de la inversión privada para el desarrollo regional. Además, resaltó los progresos alcanzados en los proyectos implementados a través del mecanismo de Obras por Impuestos, desde la primera edición del evento realizado en La Libertad el año anterior.

¿Bajo qué mecanismo se realizarán los proyectos en La Libertad?

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas subrayó que el programa Obras por Impuestos representa la opción más efectiva frente a la obra pública convencional, permitiendo el desarrollo de infraestructura de forma ágil y con altos estándares de calidad. Además, se comprometió a brindar apoyo al Gobierno Regional y a las entidades locales de La Libertad, con el objetivo de asegurar la correcta ejecución de los proyectos y alinearlos con las necesidades reales del país.

En particular, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, destacó la colaboración del MEF y de ProInversión en la materialización de proyectos que prometen transformar Trujillo y la región en el corto y mediano plazo. Asimismo, instó a las empresas del sector privado a considerar la posibilidad de invertir en la región, enfatizando la importancia de su participación para el desarrollo local.

¿Cuáles son los principales proyectos en La Libertad?

Se dieron a conocer dos iniciativas en la modalidad de Proyectos en Activos, que suman un total de US$ 395 millones (S/ 1.477 millones). La primera de ellas es la Ciudad Satélite La Libertad, con una inversión de US$ 195 millones, mientras que la segunda corresponde al Parque Industrial Tecno-ecológico, que cuenta con un presupuesto de US$ 200 millones.

El Gobierno Regional ha dado a conocer la presentación de 34 proyectos bajo el esquema de Obras por Impuestos, que suman un total de S/ 1.007 millones. Estas iniciativas abarcan diversas áreas, incluyendo salud, educación, transporte, saneamiento, turismo, cultura y deporte, evidenciando un enfoque integral en el desarrollo regional.

