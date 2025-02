BCRP y la compra de oro: ¿oportunidad perdida o riesgo para la estabilidad económica?

La reciente discusión sobre la posibilidad de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compre oro en el mercado interno ha generado debate. Durante una conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, afirmó que, de haberse tomado esta decisión, el Perú habría obtenido ganancias “significativas” debido al alza en el precio del metal.

Sin embargo, la propuesta ha sido duramente cuestionada. “No es la primera vez que se busca este despropósito. El BCR no va a la bodega de la esquina a comprar oro. No tiene balancitas para pesarlo y darte un precio. No es una casa de empeños. Laven su dinero/metal en otro lado”, publicó en X Marco Ortiz Sosa, Ph.D. en Economía y Magíster en Investigación en Economía por la London School of Economics and Political Science.

PUEDES VER: Este es el país de Latinoamérica que tiene mayores reservas de oro en el mundo: no es Chile ni Argentina

El BCRP, como entidad encargada de garantizar la estabilidad monetaria y financiera del país, goza de autonomía en sus decisiones. Esta independencia ha sido clave para el control de la inflación y la confianza en el sistema financiero.

En esa línea, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, explicó en junio de 2024 ante la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú del Congreso que la compra de oro por parte del banco central implicaría una inyección de liquidez en la economía, lo que podría afectar su capacidad de regulación monetaria.

“Hay una serie de iniciativas sobre el tema de la compra del oro y creo que hay que recordar, por ejemplo, el Banco Central de Reserva -por ley orgánica- está autorizado para comprar oro. No lo hace.”, indicó Eduardo Salhuana. “Si uno revisa el monto de US$ 74.000 millones como reserva internacional, básicamente son bonos del tesoro, papeles de deuda y muy poco de oro”.

La estrategia del BCRP para la acumulación de reservas se basa en la diversificación de activos seguros, como bonos del Tesoro y otros instrumentos financieros que garantizan liquidez y estabilidad. Por ello, la inclusión del oro en las reservas internacionales debe evaluarse con base en su impacto macroeconómico.

“Comprar oro significa que el BCR imprime dinero y se expande la emisión primaria. En ese momento estamos rompiendo el principio que tiene desde los 90, de que el banco central tiene plena autonomía para lograr el control de liquidez”, sostuvo Armas.

A su vez, el economista Juan José Marthans alertó sobre el riesgo de que esta propuesta pueda beneficiar a actividades ilícitas. “Este punto lo vengo sosteniendo desde hace años. El directorio del BCR, con un enfoque conservador, no le ha dado pase. Hoy debemos tener cuidado, porque hay muchos que apoyan a la minería ilegal y criminal y quisieran que el BCR se convierta en su lavador. Que estos ignorantes y sinvergüenzas no se metan y embarren al instituto emisor. Esperemos gente decente para evaluar esa posibilidad nuevamente”, señaló en X.

Propuesta

“Si el Banco Central de Reserva hubiese adquirido hace cerca de ocho meses, ¿cuánto dinero hubiese ganado el Perú con la valorización del oro?“, cuestionó el presidente del Congreso.

La posición coincide con la de Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad San Marcos, quien a inicios de mes indicó a este diario que se le debería dar atribuciones, pero al Banco de la Nación, para que compre el oro informal pagando una prima; es decir, un sobreprecio, con la condición de que los mineros se formalicen.

Sin embargo, la idea se enfrentaría a un obstáculo estructural: el 90% de la explotación de oro realizada por mineros organizados se da en concesiones privadas invadidas.