Título de propiedad gratis vía Cofopri: ¿en qué casos un inmueble no podrá acceder al beneficio?

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) anunció cuáles son los impedimentos para obtener el título de propiedad de manera gratuita. De esta manera, muchas familias peruanas que esperan formalizar su hogar deben identificar si la vivienda presenta estas características.

Cabe recordar que Cofopri tiene la responsabilidad principal de diseñar y llevar a cabo el programa de registro de la propiedad informal en el Perú. Para ello, este organismo público realiza campañas de visitas con brigadas para identificar los diferentes terrenos. A continuación, te contamos los tipos de viviendas que no pueden acceder al título de propiedad.

¿En qué casos un inmueble no puede acceder al beneficio?

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal indica que el procedimiento de formalización gratuito requiere que se cumplan ciertos requisitos básicos relacionados con las características de la vivienda. Te mostramos cuáles son las excepciones que impiden que la propiedad acceda al registro en función de las normativas establecidas.

El beneficiario cuenta con otra propiedad a su nombre.

El predio excede los 300 metros cuadrados.

Más del 70% del predio es utilizado para actividades comerciales.

Además, el propietario debe demostrar ante Cofopri que la vivienda tiene una antigüedad de posesión previa al 31 de diciembre de 2015. En particular, el inmueble no puede ocupar áreas de riesgo no mitigable, áreas reservadas, áreas naturales protegidas ni contar con procesos judiciales en trámite.

¿Qué documentos se requiere para solicitar el título de la vivienda con Cofopri?

Para conseguir el título de propiedad, es fundamental presentar una serie de documentos solicitados por Cofopri. Entre los requisitos más importantes se encuentran el Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en caso de estar casado, la partida de matrimonio. Además, deberás incluir el contrato de compraventa o la escritura pública.

A su vez, es fundamental presentar recibos de servicios básicos, tales como agua, luz o teléfono, al momento de realizar el trámite correspondiente. Si el terreno está debidamente registrado en el catastro nacional, podrás llevar a cabo el proceso sin requerir la constancia de terreno, dado que la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal se encargará de verificar que la propiedad cumpla con todos los requisitos legales y esté exenta de conflictos.

¿Cuáles son los beneficios de formalizar la propiedad con Cofopri?