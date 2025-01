En su reciente encuesta de expectativas macroeconómicas, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) puso de manifiesto un notorio deterioro en los indicadores de diciembre. Resulta que el ánimo empresarial sobre el desempeño de la economía peruana a corto y largo plazo retrocedió en comparación con noviembre. Pese a ello, de 18 indicadores monitoreados por el BCRP, 13 se mantuvieron en el tramo optimista.

Con relación al devenir de la producción nacional para los próximos tres meses, las expectativas de los corporativos encuestados por el ente emisor disminuyeron de 50,6 puntos en noviembre a 50 puntos en diciembre. Sin lugar a dudas, la caída más notoria en el informe del BCRP es la de situación actual respecto a ventas de las compañías que retrocedió en 4,3 puntos.

De igual forma, sufrieron un deterioro las expectativas de la economía a 3 y 12 meses, así como la confianza en la contratación de personal. Un indicador que también ha caído, aunque todavía se sitúa en el tramo optimista, es el relacionado con los negocios. No obstante, los resultados de los niveles de producción y las órdenes de compra en comparación con el mes anterior han regresado a la zona pesimista.

“El deterioro puntual puede estar reflejando el hecho de que, en diciembre, hay más ventas. Por ejemplo, cuando se les pregunta respecto a lo que sucederá en los siguientes 3 meses o sobre órdenes de compra, podría haber un efecto con la propia estacionalidad. Sin embargo, el comunicado del BCRP enfatiza la idea de que la mayoría de indicadores se mantienen en el tramo optimista”, explicó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP.

Mypes abandonadas

Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, señaló que los datos expuestos por el BCRP ratifican una serie de indicadores de desánimo empresarial en relación con la economía peruana. “El sector Mype no está dentro de las prioridades de este gobierno. No tenemos acceso a financiamiento, no existe una política de promoción de mercado y los programas de compras estatales no han mostrado eficiencia. A ellos súmale la inseguridad ciudadana”, explicó.

El dirigente gremial advirtió que la incertidumbre del escenario preelectoral podría provocar que los empresarios reduzcan sus expectativas de ventas, de contratación de personal y de inversión.

“El proceso electoral será un freno a la inversiones. Lamentablemente, el gobierno actual no genera confianza, para sentir, que a pesar de las elecciones, podamos tener un año seguro. Además, tengamos en cuenta que los indicadores del día a día están mal. 233.000 mypes fueron dadas de baja en el 2023 y hasta julio del 2024, se contaron unas 120.000”, agregó.

Entre las principales demandas de este gremio se encuentran la necesidad de garantizar créditos enfocados en generar competitividad, la cancelación de las deudas que tienen entidades del Estado con el sector y una reestructuración del Ministerio de la Producción.