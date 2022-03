Piden transparencia en elección del presidente de Osinergmin

El Sindicato de Empleados del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (SIEP-Osinergmin) exigió al jefe del Estado, Pedro Castillo, y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) trasparencia en el proceso de elección del nuevo presidente de la entidad, cuya designación será oficializada mañana, 22 de marzo.

El gremio calificó de “grave y preocupante” las denuncias recibidas sobre actos de corrupción y copamiento por parte de un partido político a instituciones públicas estratégicas, así como “los planes de captura del regulador”.

En ese sentido, Pilar Merino, secretaria general del SIEP-Osinergmin, señaló a La República que debido a las presuntas irregularidades en el proceso de evaluación, se encuentran “pidiendo que se publique la lista de postulantes y la grabación de las entrevistas finales”.

Para ser presidente del Osinergmin se exige como mínimo 10 años de experiencia profesional, de los cuales al menos tres deben ser en cargos de dirección y no menos de cinco en áreas relacionadas con la competencia del ente regulador. Sin embargo, Merino manifestó que en la primera lista, que incluía a más de 15 postulantes aptos, había personas que no cumplían con el perfil requerido. No obstante, denunció que el actual presidente de la institución, Jaime Mendoza, fue descalificado en esta etapa del proceso.

En esa línea, agregó que entre los cuatro finalistas seleccionados para la fase de entrevista personal, que se realizó el viernes 18 de marzo, existen postulantes que están involucrados en procesos de investigación.

“Tenemos por ejemplo a Alfredo Dammert, quien fue presidente de Osinergmin y tiene una investigación por el caso de Chinchero”, precisó.

Otro elemento que resultó extraño al sindicato es que, en la evaluación de este año, cerca del 70% de las preguntas están relacionadas con la Ley de Contrataciones del Estado, en contraste con los anteriores procesos, donde la mayoría tiene que ver con las competencias del ente regulador.

El dato

Periodo. El nuevo presidente ejecutivo del Osinergmin estará a cargo de la institución durante los próximos cinco años. Recepción de postulaciones se inició el 2 de febrero.